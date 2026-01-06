大陸圍台軍演頻穿越宮古海峽 疑模擬牽制美軍

【on.cc東網專訊】日本防衞省統合幕僚監部周一（5日）表示，大陸上月開展圍台軍演前後期間，其機艦多次穿越位於沖繩縣宮古海峽的重要海空通道，被視為與軍演有關。日本海上保安廳巡邏艇周二（6日）另在釣魚島毗連海域，發現4艘配備機關槍的大陸海警船，是連續第53天現蹤，日方巡邏艇警告陸方不得靠近。

根據日本防衞省統合幕僚監部的說法，包括兩架轟6轟炸機在內的8架大陸軍機上月29日從沖繩島和宮古島之間的海域向南下出入太平洋，曾搭載疑似導彈飛往關島方向後返回。另外兩艘大陸護衞艦則分別於前兩天通過宮古海峽進入太平洋，與一艘導彈驅逐艦會合後，上月30日一同返回東海。日本政府相關人士推測，此舉旨在在模擬封鎖台灣周邊海域時，牽制可能自太平洋方向介入的美軍。

大陸軍媒《解放軍報》周一刊文，批評日本持續渲染西南方向局勢緊張，借防衞之名行擴張之實，加速轉移軍事戰略重心，通過系統性的兵力部署調整、先進裝備進駐、軍事設施建設及針對性的演訓活動，逐步將琉球群島打造為攻防兼備的「軍事堡壘」。文章認為，這是日本推進「再軍事化」的重要內容及復活軍國主義的重要徵兆，國際社會應保持高度警惕，攜手阻擊日本右翼勢力倒行逆施的危險圖謀，共同捍衞二戰勝利成果和戰後國際秩序，維護世界與地區和平穩定。

