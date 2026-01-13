大隻Rocky被貼街招遭控欠債唔還 當事人潛水唔應機

【on.cc東網專訊】性感女星崔碧珈早前被「大隻Rocky」鄭健樂單方面認愛，譜出相差21歲的「父女戀」。原本男方自認追求，女方本身大讚對方單純，怎料崔碧珈再發文炮轟有人扮單純「獵食」其身邊好友，兩人關係正式決裂。

日前旺角出現印有Rocky肖像街招，街招出現於快餐店地下及街道外牆等，內容指控佢欠債、破產及多宗罪，寫上：「TVB過氣藝人鄭健樂，食軟飯食咗幾十年，前妻頂佢唔順離婚，60歲老嘢無咗蠢女人養之後，出面爭落周街大耳窿就係人都知㗎啦！超無膊頭，以為申請咗破產可以唔使還錢，成日仲以為自己係大明星，喺社交網站周圍食女求包養，啲女真係蠢！但破產上晒法庭上網查一查都知，呢件Rocky真係香港世紀賤男!! 唔好諗住破咗產就使還錢啊契弟!!」有人嘗試聯絡Rocky是否得罪人或被誣衊，惟對方未有回覆。

對於Rocky經濟狀況，過往佢曾表示自己演出以閒角居多，經常出現「唔夠騷」情況，一個月收入隨時只得四位數，連家用都係彈性地畀，更言當時未離婚嘅太太曾投訴，叫佢唔好再追夢，依家以健身教練為主要工作、藝人為副業。2021年與結婚廿年妻子離婚，未知是否與經濟問題有關。

