宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大雪快樂
☃️大雪快樂！🎉
今日係❄️大雪節氣啦！冬天已經深深紮根喇，天氣越嚟越凍🥶，香港雖然好少見到雪，但北方已經開始下🌨️大雪喇！
大雪係二十四節氣🗓️中嘅第21個節氣，代表著冬季⛄️越嚟越寒冷，正式進入「冬藏」😆嘅時候！
古人講「小雪醃菜🥬，大雪醃肉🍖」，意思係話大雪時節天氣寒冷乾燥，最適合醃製臘肉🥓、香腸、鹹魚🐟等冬季食物，可以長時間保存，又係過年嘅😋好佳餚呀！
🐿️ Squly & Friends 特別提醒💡大家㗎：冬季要注意🧥保暖禦寒！記得穿厚襪子🧦、戴圍巾🧣、帶手套🧤，因為「寒從腳起」，要好好保護🦵雙腳！冬天應該避免過度🙀劇烈嘅運動，保留能量，養精蓄銳💪，為新嘅一年做好準備！同埋要避免食生冷😅食物，傷脾胃㗎～❤
#大雪 #二十四節氣 #冬天深深 #Squly #SqulyFriends #SqulyAndFriends #史古利和朋友們 #冬藏 #早睡晚起 #養生之道 #冬季進補 #醃製臘肉 #香腸 #保暖禦寒 #寒從腳起 #冬季養生 #補氣血 #暖身體 #森林朋友 #冬季祝福 #新年前準備 #健康冬天 #溫暖時光 #平安過冬 #養精蓄銳 #白雪皚皚 #幸福冬日
其他人也在看
Motorola 發佈 Edge 70 特別版，搭載施華洛世奇水晶，顏色為 Cloud Dancer
Motorola 在十月首次發佈了 Edge 70，並推出了三種 Pantone 顏色選擇：Gadget Gr […]TechRitual ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜穗禾苑未能周六限期前清拆棚網 已申請寬限
【Now新聞台】今日是拆棚網的最後限期，全港多幢正在維修大廈都加緊拆網，其中備受關注的沙田穗禾苑未能在限期前完全清拆，已向當局申請寬限。宏福苑五級火災．不斷更新清拆棚網死線最後一天，9座樓宇都在維修外牆的沙田穗禾苑，工人加緊拆網，拆下的棚網安放在屋苑內一處空地。承建商富林建築指，棚網面積過大，已申請延期拆網。有居民透露，穗禾苑的外牆維修原定今年年中完工，但仍未完成，暫時未知業主是否需要夾份支付拆網等額外費用。穗禾苑居民陳太(化名)：「我們的合約列明是要購買有阻燃性的棚網，現在燒出來是不阻燃的，究竟是甚麼問題？問題所在是哪裡？顧問公司為何又收貨？」陳太又透露，穗禾苑的外牆維修兩年前動工，原定今年年中完工，但仍未完成，暫時未知業主是否需要夾份支付拆網等額外費用。陳太(化名)：「他們有透露過連棚架也要拆，如果棚沒問題，你重裝合格的棚網，就可以繼續施工。為何連棚架也要拆掉？費用究竟是誰付，是居民、業主，還是承建商支付？現在沒一個定案。」穗禾苑外牆被拆下的棚網現暫放在屋苑範圍內，等待工人搬走清理。不過並非每個工地都有遵守拆網規定。深水埗福華街這幢三無大廈，棚網依然完好無缺，未見有工人施工，旁邊大now.com 新聞 ・ 5 小時前
Tesla 2025 假日更新功能介紹及缺失項目分析
Tesla 最近宣布了 2025 年假日更新的功能，包括多項既實用又有趣的新功能TechRitual ・ 37 分鐘前
氣旋迪特瓦襲擊斯里蘭卡增至607死 官方公布重建補助計畫
（法新社可倫坡6日電） 斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦引發的豪雨及洪水重創，官方證實死亡人數已攀升至607人，另有214人失蹤。氣旋迪特瓦（Ditwah）11月26日登陸斯里蘭卡，11月29日政府宣布進入緊急狀態，至今全國已有200多萬人受影響。法新社 ・ 3 小時前
Jolla 發佈全新 Jolla Phone，搭載 Sailfish OS 5 及實體隱私開關
芬蘭公司 Jolla 宣布在長時間未發佈新型號後，推出一款全新的智能手機，名為 Jolla Phone。Jol […]TechRitual ・ 3 小時前
26 TFlops vs 20 TFlops！2027年主機路線圖曝光，新 Xbox Multi-Die 堆料，PS6主打能效平衡
文章來源：Qooah.com 2027 年，遊戲主機市場將迎來重磅對決 ，Sony PS6（Project Orion）與微軟新一代 Xbox（Magnus）即將登場，兩款主機均搭載 AMD 核心方案，卻秉持截然不同的產品策略。 新 Xbox Magnus 劍指高階性能天花板，採用獨特的雙芯粒(Multi-Die)設計，408mm² 的處理器總面積堪稱豪華。其配備 68 組 RDNA 5 計算單元，26 TFlops 算力對標 RTX 5090，搭配 48GB GDDR7 RAM，為高解像度開放世界遊戲提供充足支撐。110 TOPS 的專用 NPU 更是強化了 AI 圖像重建與低延遲增強能力，而三顆 Zen 6 加八顆 Zen 6C 的核心組合，確保了強勁的多任務處理性能。這款「PC – 主機混合體」將取消實體光碟機，全面兼容 Steam、Epic 等 PC 平台，800-1000 美元的定價，精准鎖定性能發燒友群體。 PS6 則以能效為王，280mm² 的 3nm 單 SoC 設計盡顯巧思。18-20 TFlops 算力對標 RTX 5080，32GB GDDR7 RAM 滿足 4KQooah.com ・ 1 天前
槍手添傷兵 莫斯基拉將唞6至8周
【Now Sports】阿仙奴中堅兵源，隨著莫斯基拉受傷，變得相當緊絀，這位西班牙年輕後衛因為足踝傷影響，將要休息6至8星期，領隊阿迪達因此大為頭痛。現年21歲的莫斯基拉（Cristhian Mosquera）足踝傷情況並不理想，6星期的休息期將無可避免，甚至有機會唞至8周時間，在兩名正選中堅沙利巴及加比爾受傷下，領隊阿迪達只餘下恩卡比亞1名正宗中堅可用。不過，阿迪達在周末一輪的英超賽前稱，沙利巴已經進入日復日的觀察情況，距離復出日子將不遠。至於加比爾要休養至明年1月份，這使到阿仙奴未來應付比賽，將以即將復出的沙利巴及恩卡比亞拍檔扼守中路。至於今輪英超作客阿士東維拉，及下周三歐洲聯賽冠軍盃到訪布魯日，由誰任中堅夥拍恩卡比亞，達sir賽前並沒有透露。now.com 體育 ・ 17 小時前
宏福苑五級火災｜逾200幢維修大廈最遲今日內須拆棚網 建造業界指阻燃棚網供應緊張
【Now新聞台】發展局宣布，200多幢公私營大維修樓宇最遲今日內清拆棚網。有建造業界代表指，業界在大火後對阻燃性棚網需求大，現時供應緊張。建造業總工會理事長周思傑：「我們知道現在棚網供應是緊絀的，業界指起碼要訂兩星期以上。有些棚網供應商可能未必敢入貨，因為他們害怕標準，或者測試是如何、要求是如何，所以現在棚網供應是緊張的。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
【7-11】買3件滿漢大餐碗麵 即送總值$50贈品（即日起至09/12）
由即日起至12月9日，於7-11只需以$69購買3件滿漢大餐碗麵，即可獲以下贈品 (總值$50)YAHOO著數 ・ 1 小時前
軒斯督操嘈冤巴閉？沙利巴：給槍手能量
【Now Sports】阿仙奴中堅沙利巴盛讚今年7月加入阿迪達教練團隊的前曼聯球員軒斯，稱對方經常滔滔不絕兼聲浪很大，卻給了球員力量。軒斯（Gabriel Heinze）球員時代效力過曼聯、巴黎聖日耳門（PSG）和皇家馬德里，如今卻成為了PSG前隊友阿迪達的下屬，協助他執教阿仙奴，但在這之前，也曾自立門戶執教過阿根廷青年、沙士菲、阿特蘭大聯及紐維爾舊生等球隊。值得一提是，軒斯入「廠」最主要的工作，是替阿迪達提升防線質素，而從數據上，球隊踢了14場英超僅失7球，證明有成效，而沙利巴便揭開軒斯平日不太為人知的一面。「軒斯給了我們很多幫助，尤其是對後衛們。」沙利巴說：「他總是為我們帶來能量，因為他總是滔滔不絕、聲音很大，即使在訓練中，我們做一些簡單的動作，他也會大聲喊叫。即使沒甚麼事，他也會大聲喊叫！話很多，但有他在身邊真是太好了。」阿迪達也曾在記者會上表示，他與軒斯關係密切，彼此可以互補不足，讓他可以獲得更多角度，來窺探球隊問題，以使球隊變得更強大。英超 阿士東維拉VS阿仙奴Now TV 621台 06/12 20:30直播Now TV 611台 4K直播"now.com 體育 ・ 4 小時前
艾拿自爆搭上「同行」女友
【Now Sports】諾定咸森林後衛艾拿透露，近周正跟一名足球「同行」的女友不時聊天，令自己感到困惑，更認為對方更喜歡自己，多過她的男友。艾拿（Ola Aina）早前上一個專為人解答疑問的節目，節目中分有「青年組」和「阿姨組」兩組人負責給予意見，而艾拿的問題，是刻下正跟一名足球員的女友在搭訕，不知進一步應如何是好？「我的困境是，我正在跟另一位足球運動員的女友聊天。」艾拿拒絕透露對方姓名，其後證實跟對方只是在「聊天」階段，而不是曾經「約會」，而且已經聊了數星期，他續說：「我相信她喜歡我多過對方。」「青年組」認為，該女人結識艾拿只是為了金錢，基於艾拿收入豐厚，有女孩自然會「送上門」，建議艾拿不要再理會對方。「阿姨組」則認定艾拿如鍾情對方，建議他要「誠實一點」，別偷偷摸摸；最終，艾拿選擇接受「阿姨組」的意見，期間惹來在場人士的喝采。英超 愛華頓VS諾定咸森林Now TV 625台 06/12 23:00直播now.com 體育 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級大火｜國安處拘71歲男 涉助查後公開內容「通風報信」 消息指為評論人王岸然
警方國安處今日拘捕1名71歲男子，涉嫌就大埔宏福苑大火發表煽動言論，及披露與警方國安處的協查調查內容。消息指，被捕人為時事評論員王岸然（原名黃覺岸）；日前，王接受國安處調查會面後，隨即在其YouTube的個人帳戶上載片段，披露會面流程及提問內容等，片長接近一小時。 警方國安處總警司李桂華就案件作簡報，表示在宏福苑am730 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱居民質疑政府對「一戶一社工」支援不足：社工都好難做 唔清楚點幫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 159 死，大批居民痛失家園，流離失所，政府早前為居民設立「一戶一社工」支援災民。不過，有災民指，社工工作量太大，加上對災民的資助資訊不流通，認為政府未有為社工提供足夠支援，「佢哋自己都唔係好清楚點幫我哋，無想像之中講到咁貼身囉啲服務」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
爆一爆｜有錢未有真相 香港人自求多福（Louise）
由政府投入3億元作為起動資金的「宏福苑援助基金」，截至12月4日為止，捐款額已達到28億元，相信邁向30億元絕對冇難度。錢在香港來說是不缺的，然而宏福苑災民以至全港受到「樓宇更新大行動」影響的業主，同樣要追求真相。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 13 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 天前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 10 小時前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 1 天前