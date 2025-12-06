大雪快樂

☃️大雪快樂！🎉

今日係❄️大雪節氣啦！冬天已經深深紮根喇，天氣越嚟越凍🥶，香港雖然好少見到雪，但北方已經開始下🌨️大雪喇！

大雪係二十四節氣🗓️中嘅第21個節氣，代表著冬季⛄️越嚟越寒冷，正式進入「冬藏」😆嘅時候！

古人講「小雪醃菜🥬，大雪醃肉🍖」，意思係話大雪時節天氣寒冷乾燥，最適合醃製臘肉🥓、香腸、鹹魚🐟等冬季食物，可以長時間保存，又係過年嘅😋好佳餚呀！

🐿️ Squly & Friends 特別提醒💡大家㗎：冬季要注意🧥保暖禦寒！記得穿厚襪子🧦、戴圍巾🧣、帶手套🧤，因為「寒從腳起」，要好好保護🦵雙腳！冬天應該避免過度🙀劇烈嘅運動，保留能量，養精蓄銳💪，為新嘅一年做好準備！同埋要避免食生冷😅食物，傷脾胃㗎～❤

