大雪2025｜大雪節氣養生！中醫補腎湯水食譜推介 原來女人仲易腎虧？

二十四節氣大雪令天氣變冷，體虛人士及長者會出現腎氣不暢、腎虧而致病，Yahoo Food請來註冊中醫師分享大雪養生重點，即睇內文：
二十四節氣大雪令天氣變冷，而冬季為腎氣當令之時，體虛人士及長者會出現腎氣不暢、腎虧、氣血不足而致病，而且原來女性更易腎虧？註冊中醫師王卓坤分享大雪養生重點，以及推介補腎湯水食譜防寒!
天氣寒涼腎氣易不順 氣血不足問題多多
「大雪是冬季中第三個節氣，「大者，盛也，至此而雪盛也」，天氣開始變得寒冷，腎為冬季臟器，因此有寒涼的特性。」王醫師說，中醫所謂「腎」，包含泌尿、生殖、水液代謝等功能，天氣寒冷，也令腎氣運行不暢，容易患上與腎有關的疾病，故應在大雪節氣補腎、養腎。
氣血不足致腎虧，腎五行屬水，因此腎臟有藏精主水、主骨生髓之功用。當人體腎氣充足，則精力充沛，筋骨穩健。 冬季的主氣為寒，寒為陰邪，易傷人體陽氣，腎氣虧本令陽氣虛弱，出現手腳冰冷、腰間酸軟、關節痛，易感風寒等問題，腎虛無力更會使身體臟腑、新陳代謝失調。
女人都會腎虧 勿以形補形
提到腎臟問題，自然令人想起腎虧，原來腎虧並非男性專利，王醫師表示其實女性更易腎虧，「腎包含泌尿、生殖系統，因此腎的狀況與性功能息息相關，女士由於受到月經、懷孕等生理因素影響，腎虧機率不比男士低。」他說，而腎虧分為三個證型：腎陽虛、腎陰虛及腎精不足，腎陽虛之男士會出現陽痿情況；腎陰虛人士則會分別有早泄、月經周期縮短等症狀；腎精不足嚴重者會致男士精少不育、女士經閉不孕、 陰道乾澀等問題。
他提醒治腎虧勿胡亂進補，華人文化流傳以形補形的迷思，認為進食雞子具有壯陽功效，但說法缺乏根據，而且雞子成份大部分為蛋白質和脂肪，多吃會導致肥胖。而且亦不要隨意服用補腎藥物，例如金匱腎氣丸、六味地黃丸等，「能夠提高性能力是錯誤的想法。」他提醒。
中醫所說的腎虛 ，有腎陽虛、腎陰虛、腎氣虛、腎精虛，不能一概而論。不管是哪種情況，都要到正規醫療機構診治，遵照醫囑服藥，以免誤服藥物導致腎臟受損。
養腎記得曬太陽、食黑色食物
其實養腎難度不大，在身體保養方面， 《內經》說:「冬傷於寒，春必病溫」，冬天要注意身體保暖，多穿衣服，特別要注意下半身的保暖、 多曬太陽，避免過度出汗、過度熬夜勞累。
王醫師表示飲食調攝對養腎防寒亦有很好的作用。冬天宜選食牛、羊、雞肉等熱量高的食物，對虛寒者尤其補益。平常人可食用合桃、板栗、龍眼肉等土屬食物，以及黑色食品如黑米、黑豆、黑芝麻、黑木耳等，亦有益腎、抗衰老作用，調理氣虛體質。
此外，慎服藥物，以免加重腎臟代謝負擔；減少進食冰冷食品及酒類、刺激濃味亦要避免，並注意補充水分。
合桃腰果栗子雞湯水
針對陽氣不足人士，有助健脾補腎，從而強壯脾胃，益氣養血。
材料：合桃1兩、腰果1兩、栗子6粒、蜜棗2粒、生薑2片、雞肉6兩
步驟：先將雞肉洗淨汆水，將所有材料加入水中，以大火煲滾後，改細火煲2小時，最後加鹽調味 即可。
湯水功效：溫陽、補腎益精。
