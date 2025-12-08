精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大雪2025│男朋友要學！大雪M到唔洗淨飲暖水 中醫幾招舒緩經痛+去水腫
二十四節氣大雪來到，天氣終於開始變涼，Yahoo Food請來註冊中醫師教教女生如何在冬天舒緩經痛及去水腫，即睇內文：
二十四節氣大雪來到，天氣終於開始變涼。不少女生月經來時，都會經歷經痛跟水腫，試過無數舒緩經痛跟去水腫方法都無用，冬天穿得厚重，令下身更覺得悶焗不舒服。不想再有經痛？就要看看註冊中醫師譚莉英怎樣說。
月經不止經痛心情差 有機會引致婦科病
對男士來說，女生月經來臨時，主要面臨的就是經痛跟心情莫名惡劣。其實月經是女性的特殊生理期，正常女生在生理期間若臟腑功能協調跟氣血充足，一般月經則順勢而下，不會產生不適。
但不少女生來月經時，因為受到外感邪氣、內傷七情、飲食不節等內外因素，影響生理體質，有機會出現容易感到疲勞，脾氣轉差，情緒不穩，面油和痤瘡增加，發熱，頭痛，失眠，乳房脹痛，腰部酸痛，水腫，腹脹，腹瀉等症狀，長期月經失調更會引起不同程度的經前綜合症、月經病或婦科病。
保養不足引經痛 四季經非不正常
中醫稱女生經痛為「痛經」或「經行腹痛」，在經期或經行前後出现周期性小腹疼痛，或引起腰骶酸痛，甚至劇痛而暈厥。主因是經期前後沖任二脈氣血變化，若有邪氣內伏或精血虧耗，胞宮（子宮）氣血運行不暢，「不通則痛」，或胞宮營養或保養不足，而引發痛經。
健康女子一般14歲左右月經來潮，49歲左右月經閉止，現今12歲至15歲來經或48歲至50歲閉經亦屬於正常範圍。
期：月經週期一般為28-30天左右，但在26-32天也屬正常範圍。經期，即每次行經持續時間，正常者為5至7天。
量：經期排出的血量，一般總量約為50至80毫升；經期每日經量，第一天最少，第二天最多，第三天較多，第四或第五天開始減少。
色：月經的顏色，正常者多為鮮紅色；由於受經量的影響，所以月經開始時的顏色較淡，繼而逐漸加深，最後又轉呈淡紅。
質：指經血的質地，正常經血應是不稀不稠，不凝結，無血塊，也無特殊氣味。
伴隨症狀：正常月經期間，並無不適感覺。
有些女性會出現「四季經」，平日一般女性月經期是每月一次，而三月一次的月經則是坊間說的「四季經」。中醫稱為「居經」或「季經」，即每季一至，一年四次，此類女性較少見，但每次來經有規律性及無其他身體不適的症狀亦屬於正常，為個人體質特異。若有時候一個月來，有時候又三個月來，此類則屬於月經失調。
月經忌食生冷食物 辛辣燥熱都唔食得
女性來經時，部分人體質較差進食冰冷食品會較容易引起痛經，或經行出現血塊，顏色見啡，經行不暢等現象。中醫認為其過食寒涼生冷，寒邪入衝任二脈，與血搏結，以致氣血凝滯不暢，而經前經時氣血下注衝任，胞脈氣血更加壅滯， 「不通則痛」，因而出現痛經或令月經失調埋下伏線。
雖然二十四節氣的大雪天氣變涼，但是譚中醫提醒經期亦不應碰辛辣燥熱的食物，如麻辣火鍋、燒烤、炸雞、酒類等，容易傷津化燥。
甜食舒緩不適感 想退水腫要飲粟米鬚水
經期來到時，總是心思思想吃甜食，譚中醫解釋，原因甘甜味道入脾，故甜品令脾胃舒適。「現代研究是甜食內含精緻糖分，可使體內血糖濃度快速上升，帶來短暫的愉悅感；加上經期若有痛經腹悶腹脹不適時，有的女生喜歡飲用熱朱古力或熱紅糖姜水等以暖和脾胃、調和口味，又溫經散寒，舒緩不適。」譚中醫說。
而經期前或來時，女生總是抱怨身型或面部變腫，中醫認為其為「經行浮腫」，因脾不制濕，腎陽不溫，行經氣血消耗更多加劇脾腎陽虛問題，使水濕停留於肌膚形成水腫之象。有經期水腫症狀的女性，除了可尋醫辨證施治，經期前亦可泡煮利水茶當日常茶飲以溫腎利水。
粟米鬚利水茶
材料：粟米鬚10克、紅棗3枚（去核）、薏苡仁15克，桂枝5克
步驟：500毫升的水大火煮沸後，再轉為小火煮約10分鐘濾出即可。
禁忌：月經量過多或腫瘤患者禁服。
四物湯以外的選擇
坊間常推介女性經期喝四物湯，但到底四物有哪四物？「四物湯由當歸、川芎、白芍和熟地四味中藥所組成，具有養血補血的功效，幫助經期排血順暢，為女子的補血良品。」譚中醫說。
若女性想舒緩經痛除了中醫辯證藥物調理外，日常亦可以食療即時舒緩經痛，一般經痛為「不通則痛」，經期時可以焗服紅棗生薑紅糖水亦可溫經散寒，補血養血，只需紅棗（去核）3粒、生薑2片、紅糖適量，放入杯中或保溫瓶內，開水焗至紅糖化開即可飲用，腫瘤者忌服。
由根源改善體質
想減輕經痛，亦需從根源調整改善體質，日常調理身體、注意飲食、注意保暖及適量運動入手，主要養氣血和防「寒」，寒凝血脈容易引起胞宮氣血不暢，繼而不通則痛。例如體質欠佳者，應積極進行針灸、內服中藥或湯療進行調理。日常尤其經期前後應避免進食寒冷或過辛熱的食物，經期時亦可多喝熱飲保暖或紅糖薑水亦以驅寒止痛；日常注意衣物保暖，尤其秋冬之際應避免穿背心、短裙、短褲、涼鞋等，容易寒氣入侵，
經期結束後，其實可以適當進食一些補血食物，畢竟女性經期氣血消耗大，若不加注意護理則容易遺留病根，尤其氣血虛弱者。例如雞蛋、牛肉、桂圓肉、胡蘿蔔、蘋果、櫻桃等，此類食物可以適當進補，具有補血養血之效。
