大鳴大放｜中醫醫院卞兆祥：明白病人冀取藥快點 會做好醫院系統磨合

【Now新聞台】香港中醫醫院上周四啟用，提供門診及日間住院服務。對於有病人投訴取藥時間太長，行政總監卞兆祥表示，目前醫院仍處於營運初期，日後會逐步改善。

中醫醫院行政總監卞兆祥：「我們明白，知道病人本身在取藥過程中希望快一點，這也是我們的目標，希望在一切過程中都順暢，醫院開院的時候始終是新的醫院，我們中間涉及到系統方面如何給予它更好磨合，又或者是調劑藥系統，我們的診症系統、我們的檢查系統人與系統之間的磨合。」

卞兆祥指，下一階段是明年底會逐步開放24小時住院服務，亦會不定期邀請內地知名中醫來港進行臨床治療等。

