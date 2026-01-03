大鳴大放｜孫東冀河套兩地園區最終以報備形式互通數 安排甚至延至新田(鄔卓然報道)

【Now新聞台】河套香港園區上月開幕，創新科技及工業局局長孫東接受本台專訪稱，希望跟深圳園區以「白名單」方式，縮短兩地數據流通審批程序，並期望將此安排擴展至新田科技城。

河套香港及深圳園區兩地數據流通，會有跨境便利措施。創新科技及工業局局長孫東在本台節目《大鳴大放》稱，會確保個人及行業敏感數據，在足夠監控下，在兩個園區自由便利地流動。

創新科技及工業局局長孫東：「我們希望通過採取綠色通道『白名單』的方式，能夠簡化審批程序，縮短批准時間，甚至最終就採用報備的形式。我們希望通過建立一個好的制度，能夠讓國家放心，那麼下一步呢？開放的力度就會越來越大，而且我們想今後呢，有關創科要素的流動，甚至於可以延伸到我們附近新田科技城的發展。」

廣告 廣告

元朗工業邨重新定位為創新園亦會用於推動創科發展，建構微電子生態圈。孫東指，微電子研發院在該處設立的兩條第三代半導體中試生產線，將於今年上半年運作。

孫東：「兩條技術路線，一個是氮化鉀，一個是碳化硅等等。那麼現在我們還在落實當時特區政府跟國家工信部簽署的，要在香港建立國家級的製造業創新中心。當然未來我們在這個地方可能還會布局，一些比較大的新能源的產業。」

另一個創科用地新田科技城，政府打算設立專屬的「平台公司」發展，孫東稱他不一定在公司架構內，但常秘就會有份。

#要聞