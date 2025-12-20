大鳴大放｜張國鈞：已物色線上法律爭議解決機構 身處海外運動員可越洋調解仲裁

【Now新聞台】律政司副司長張國鈞在本台節目《大鳴大放》中指，已就體育爭議解決先導計劃，物色了一間線上的法律爭議解決機構，提供科技相關支援。

張國鈞：「如果運動員很多時候，還需要海外訓練，你沒有理由每次都要回來香港調解，所以我們線上的爭議解決機構提供科技服務，就是說他們就算在線上，假設他們正在歐洲訓練、練水，他們都可以在訓練基地和香港這邊做調解和仲裁，就是過去幾年，大家都看到其實在不同的體育屬會裡面，因為體育管治的問題，例如運動員選拔的問題、出賽的資格問題或者他被罰停賽的問題，其實這些問題都需要去解決的，去改善體育的管治。」

他又提到，由律政司發起、商務及經濟發展局支持的「香港專業服務出海平台」，早前已正式啟動，現時正構思一個線上平台，專門對接內地中小微企，相信香港的中小型律師樓很願意為他們提供專業服務。

