大鳴大放｜有意見指本地服務質素不及內地 黃傑龍稱香港以熱情待客見稱(羅泳思報道)

【Now新聞台】政府推廣禮貌運動和好客之道，擔任優質旅遊服務協會主席六年、即將卸任的黃傑龍接受本台專訪，稱理解市民對業界服務有要求，認為香港是以熱情招待見稱，而無論是本地員工或輸入勞工，也有提供專業服務。

政府積極推廣香港成為好客之都，不過有意見認為北上消費的體驗和服務態度較本地好。負責推廣商戶提供優質服務的優質旅遊服務協會主席黃傑龍在本台節目《大鳴大放》回應稱，內地服務一向是「平靚正」見稱，市民難免會要求本地業界與內地看齊，但業界也一直有進步，而餐飲業輸入勞工時都有提供額外培訓確保質素。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍：「香港(待客之道)是比較熱情或效率的，不是說內地人較好或服務好些，大家千萬不要有這種偏見。可能因為法例要求，(公司)要付工資中位數，他(外勞)的人工高了幾倍，所以對他來說是很吸引的工作，他們來港就會很珍惜。通常我們經驗，他們相對勤力，可能語言上與本地人相比不是那麼好，但都懂得說廣東話為多。」

的士司機服務態度一直引起廣泛關注，黃傑龍曾提出研究擴大優質旅遊服務計劃至的士業界。不過卸任在即的他預料，由於的士業並非協會會員，故未能成事，但認為的士車隊已有助改善行業形象和服務質素。

黃傑龍：「我初步看，覺得(的士車隊)是叫做第一步踏實地走出，當然現在問題還有很多，因為不同的車隊車不是很多，每一個車隊要有自己一個手機應用程式才能訂到，但我聽到的士業都想有一個方向、有一個計劃，就是結合成一個整體程式，這些都是未來值得大家期待的發展。」

他又相信會有更多商戶善用機械人和科技等，提升服務質素和效率。

