大鳴大放 |林定國：檢視應用人工智能相關法律配套 興建國際法律大樓推廣國際法律中心(蘇敬華報道)

【Now新聞台】施政報告提出在國際調解院總部旁邊興建國際法律大樓，律政司司長林定國在本台節目《大鳴大放》指，希望大樓提供更多設施，協助對外推廣香港是國際法律中心。

國際調解院總部選址灣仔舊警署改建，6月份已經完工。施政報告提出在總部旁邊興建國際法律大樓，律政司司長林定國在本台節目《大鳴大放》說，希望大樓匯聚國際及本地的法律組織成為法律地標，同時協助推廣香港作為國際法律中心的地位。

林定國：「推廣這個工作其實是需要很多設施的支持，舉個例子，我們去年成立了國際法律人才培訓學院，希望舉辦多些涉外法律或者國際法律的培訓課程，有時是邀請內地的朋友來參加，有時甚至是其他國家來參加，但舉辦培訓課程需要地方，一個大一點的會場都沒有。如果我們要更加去便利，我們做多些這方面的工作，其實需要多些設施。」

施政報告亦提及，由律政司成立跨部門工作小組檢視更廣泛應用人工智能所需的法律配套，林定國指不同政策局以至整個社會都有需要用到人工智能，其他地區例如歐盟、英國都已實施或正構思相關的法規，香港也需要認真思考。

林定國：「當然(人工智能)主要都是創新科技及工業局(負責)，但是觸及的範圍也不是，例如說到版權，版權可能是屬於商經局、是屬於知識產權署，所以是很跨部門的事情。我自己就覺得是很深信，是需要大家所有都可能觸及到人工智能的所有政策局是要坐在一起，大家是聚焦、全盤地想一想，究竟為了配合香港整體人工智能的發展，我們的法律配套有沒有需要做些甚麼去配合，因為凡事最終都是要有規有矩的。」

施政報告也提到研究是否要檢討《仲裁條例》，林定國指世界各地都一直在完善仲裁機制，認為香港不能自滿，希望盡快成立工作小組今屆政府任期內完成檢討。

