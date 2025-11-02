大鳴大放｜林文健：夏季流感高峰較以往遲開始 市民應盡早接種疫苗

馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
基孔肯雅熱︱55 歲女子確診為本地個案 至今累計 2 宗 料於黃大仙鳳德邨一帶受感染︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心表示，截至今日（31 日）下午 5 時，本港未有新增基孔肯雅熱感染個案。早前一名 55 歲女子的感染源頭經調查後確定，個案被列為本地感染。Yahoo新聞 ・ 1 天前
醫管局披露有護理學生將一段鼻胃管殘留病人體內
【Now新聞台】醫管局出版新一期風險通報季刊，披露有護理學生曾將一段鼻胃喉殘留病人體內，而護士沒有監督過程，亦沒有檢查好鼻胃喉，直至病人其後照X光時才發現。新一期風險通報季刊列出公立醫院今年第二季的醫療風險警示事故，當中曾有護士及護理學生疏忽，導致有醫療物料殘留病人體內。該個案中，一名護士指示一名護理系學生在病人接受內窺鏡吞嚥檢查前移除他體內的鼻胃喉，護士沒有監督過程，抽出鼻胃喉後亦無人檢查它是否完整，直至病人完成內窺鏡檢查，照X光時才發現有部份鼻胃喉殘留體內。醫管局指，事件顯示須監督護理學生，確保他們護理病人時符合標準，亦須要檢查清楚鼻胃喉是否完整。季刊亦指出，公立醫院曾發生在錯誤部位做醫療程序的個案。一名有乳癌病史以及有胸腔積液等的病人，需進行程序左右胸都要安插引流管，原本計劃用右胸引流管進行胸膜固定術，這項程序交給另一名醫生，亦在護士協助下在病床邊進行，但床邊的窗簾阻礙了醫護團隊的視力，加上沒有在開始前做好標準的檢查，導致用錯左胸引流管，在手術完成後才發現出錯。醫管局指，事件顯示醫護人員在進行病床邊的程序前，必須做好必須的檢查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
秋冬容易頭好痛、心好緊？營養師建議攝取鯖魚：Omega-3補腦護心顧健康
入秋後早晚溫差大，許多人開始出現頭痛、暈眩、手腳冰冷或心口緊悶等症狀。營養師張語希指出，當氣溫驟降、冷風吹拂時，人體由於內外溫差明顯，會啟動自我保暖機制，血管會自然收縮，這也是為什麼秋冬容易造成頭痛或心口緊悶的主因之一。姊妹淘 ・ 1 天前
研究：孕期感染新冠病毒 子女患自閉症風險或增逾一倍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）一項最新研究顯示，孕婦在懷孕期間感染新冠病毒，其子女被診斷患有自閉症或其他神經發展障礙的風險較高。Yahoo 健康 ・ 1 天前
醫管局披露有護理學生曾將鼻胃喉留在病人體內
【Now新聞台】醫管局出版新一期風險通報季刊，披露有護理學生曾將鼻胃喉殘留病人體內。 該個案中，一名護士指示一名兼職護理學學生在病人接受內窺鏡吞嚥檢查前，移除他體內的鼻胃喉，護士沒有監督過程，抽出鼻胃喉後亦無人檢查它是否完整，直至病人其後照X光時，才發現有部份鼻胃喉殘留體內，隨後才被移除。醫管局指，事件凸顯監督護理系學生的重要性，以確保他們護理病人時符合標準。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
內地南北方流感活動上升 中小學校聚集性疫情大增
【on.cc東網專訊】周六（11月1日）是世界衞生組織確定的世界流感日，中國疾控中心周五（10月30日）晚最新發布的流感監測周報顯示，流感病毒是今冬明春中國急性呼吸道傳染病的主要病原體，當前國內流感活動呈現上升趨勢，託幼機構、中小學校聚集性疫情明顯增加。on.cc 東網 ・ 1 天前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 22 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 4 小時前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 5 小時前
網上熱話｜移日港人好心教路 被鬧「呢度係我鄉下，唔識唔好亂教」
旅行時人生路不熟，遇到好心人指點迷津應該是好事。不過，近日一名移日港人分享他好心「教路」，卻被對方指責。 一名移居大阪的港人在社交網站Threads分享近日乘坐地鐵御堂筋線，在月台見到一對年約25歲的香港男女神色徬徨，於是主動問對方需不需要幫忙。該對男女指想到勝尾寺，事主則指「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾am730 ・ 21 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前