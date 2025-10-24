支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
大鳴大放│梁君彥：泛民仍有機會合標準參選 料爭取提名無問題(梁家寳報道)
【Now新聞台】即將卸任的立法會主席梁君彥在本台專訪中提到，從來無考慮交棒給正擔任副局長的兒子梁宏正，又提到今屆議會內的政黨都是愛國者，與上屆分別很大。至於泛民仍有機會符合愛國者標準參選，相信他們爭取提名沒有問題。
由2004年起，就代表工總出任立法會代表的立法會主席梁君彥一早就決定不競逐連任。他出席本台節目《大鳴大放》時表示，有與擔任民青局副局長的兒子梁宏正討論是否參選一事，最終覺得是合適時間交棒，但沒有想過要交給兒子。
立法會主席梁君彥：「我們談都沒有談，他沒有考慮這件事。他現在做的工作，他覺得是有意義的，就讓他繼續做。」
連同梁君彥，經民聯近一半現任議員放棄參選，其他政黨亦有議員放棄競逐連任。被問到政黨角色會否減弱時，他認為今屆議會內的政黨與上屆分別很大，大家都是愛國者，能經常合作向政府獻計。
梁君彥：「我覺得政黨都是有它的角色，因為政黨會資源多一些，還有涉及的層面都是廣的，這些都是好好利用，收集意見給政府。上一屆的，其實有很多一部分議員，是『阻住地球轉』的，是故意不讓你開會，故意想拖著你。」
至於泛民是否符合愛國者標準，有否機會參選，他認為有機會。
梁君彥：「一定有、一定有。其實我覺得，愛國者治港最重要的是你是愛國的，是不是一定是反對派，其實你是帶領一些民意，進來這個立法會，大家一起做好件事。第三、第四屆，尤其是第三屆，大家都有互動的。如果用這樣的方法做，我看不到為甚麼沒有機會回到議會。(你相信他們能爭取到提名？)沒問題的。」
由自由黨、經濟動力到經民聯，梁君彥一直是工商界代表，他認為本港與內地工商界息息相關，大家都是國家隊，可以一起打出一條血路，做好經濟，讓市民受惠。
