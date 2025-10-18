大鳴大放｜港大醫學院隨港隊出戰全運會 提供即時醫療支援

【Now新聞台】港大臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民接受本台節目《大鳴大放》訪問時表示，港大醫學院將於下月舉辦的全運會隨港隊到賽區提供醫療輔助。

港大矯形及創傷外科學系臨床教授黃德民：「最主要我們都是一個現場醫療的支援工作，譬如有隊員受傷，或者有運動員受傷的時候，我們要作一些很初步的評估，究竟他可不可以繼續比賽。另外就是說，如果他真的有受傷的時候，我們要做一些及時的醫療支援，或者一些譬如有傷勢的，我們要做一些傷勢的處理，從而之後可能要轉介去醫院。」

#要聞