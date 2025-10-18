大鳴大放｜港大醫學院隨港隊出戰全運會 提供即時醫療支援

天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球
Vertu 緯圖發佈奢侈旗艦手機 Agent Q，鰐魚皮包裹機身，320個瑞士手工零件
文章來源：Qooah.com 奢侈品廠商 Vertu 緯圖在倫敦 Harrods 百貨，正式發佈全新旗艦手機 Agent Q，標誌著品牌「回歸精神故鄉 —— 在奢華巔峰之上，融合突破性創新」。 Agent Q 在核心規格上表現強勁。它搭載 6.02吋 AMOLED 屏幕，解像度 1080×2340，刷新率達 120Hz，視覺體驗流暢清晰。配備 Snapdragon 8 Elite 處理器，搭配 16GB RAM 與 512GB/1TB 可選存儲，能輕鬆應對各類使用需求。續航上，內置 5565mAh 電池，支援 65W 有線快充，告別續航焦慮。 主鏡為 5000 萬像素、35mm 焦距，採用Sony IMX906 傳感器，具備 OIS 防抖與 f/1.59 至 f/4.0 可變光圈；超廣角 5000 萬像素，使用豪威 OV50D 傳感器，支援 2.5cm 超級微距和 122 度超廣角；長焦 6400 萬像素，支援 2 倍光學變焦與 OIS 防震，採用豪威 OV64B 傳感器，前置鏡頭也有 3200 萬像素，滿足多元拍攝場景。 安全與服務是賣點。手機配備獨立加密處理器，提供軍工級加密，還有Qooah.com ・ 18 小時前
天氣報告｜酷熱天氣警告生效 最高氣溫約33度
【Now新聞台】酷熱天氣警告生效。本港今日(10月18日)天氣預測，大致天晴。日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩東至東北風。 展望明日北風逐漸增強，隨後數日風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
唔係咁好賣？傳聞 Apple 計劃削減 iPhone Air 產量約 100 萬台
近期有日本投資銀行的報告顯示，iPhone Air 銷情未符合預期，令 Apple 計劃減產 100 萬部 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
九龍灣爆水管 車輛涉水而行
【on.cc東網專訊】九龍灣有水管爆裂。今午(19日)12時34分，常悅道近宏照道的行人路，地底的水管突然爆裂，大量的水夾雜黃泥湧出路面，行人路及行車路被淹浸，車輛需涉水而行。警員接報到場封路，及通知水務署人員到場閂水掣及維修。on.cc 東網 ・ 3 小時前
Elon Musk 預期 Tesla 每年可生產 200 萬輛 Cybercab
Elon Musk 最近表示，Tesla 預計每年將實現 200 萬輛 Cybercab 的生產速度。這一目標 […]TechRitual ・ 1 天前
中環華懋大廈棚架起火 濃煙衝上半空
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架起火，濃煙衝上半空。 網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救。大約下午四時，警方接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生三級火，消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，兩架救護車亦到場。有目擊者形容現場火勢猛烈。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
港澳辦微信公眾號署名文章：通過換屆選舉 實現議員有序更替 展現民主真諦
【Now新聞台】港澳辦微信公眾號發表署名文章，指今年底將舉行立法會選舉，會更充分展現民主新氣象。 文章指，本屆立法會在多方面取得突破性成果，包括通過近130條法案，較上屆多6成，全票通過維護國家安全條例，完成基本法23條的憲制責任；又指第八屆立法會選舉提名期臨近，有多位現任議員表示不再參選，亦有政黨社團宣布參選爭取議席，通過換屆選舉，實現議員有序更替，是民主的真諦之一；強調在新選舉制度下，任何參選人都站在同一起跑線上競爭，相信港府會確保選舉公平公正、有序進行。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨一對男女墮樓雙雙殞命 據悉為情侶關係
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。 警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，兩人為情侶關係。am730 ・ 3 小時前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 8 小時前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 7 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
熱帶氣旋「風神」今晚進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球｜Yahoo
隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
網上熱話｜大媽們離奇以環保袋「笠頭」 網民問「準備去老笠？」
街頭上總能遇到各種奇人奇事，有網民近日目擊有幾名「大媽」在街上以環保袋「笠頭」，引起一眾網民猜測所為何事？ 由網民上載至社交平台Threads的圖片可見，幾名「大媽」頭上套著同款的深紫色環保袋，環保袋上寫著「友愛共融」。「大媽」們仲特意在環保袋上開了兩個洞，以露出雙眼方便看路。有另一網民在Facebook上載片段am730 ・ 1 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者白洗嬉離世 享年 35 歲 生前捐器官救 5 人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以散文集《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》療癒無數憂鬱症患者的南韓作家白洗嬉（백세희），於昨日（16 日）離世，享年 35 歲。她生前在國民健康保險公團一山醫院完成器官捐贈手術，捐出心臟、肺臟、肝臟及兩顆腎臟，成功挽救 5 名患者的生命。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
李施嬅與舊愛車崇健參加《再見愛人5》 剖白獨自做手術成分手主因：一說就想哭
李施嬅（Selena）於今年2月宣布與拍拖8年的未婚夫車崇健分手，不過二人近日雙雙參與內地真人騷《再見愛人》第五季，李施嬅更於節目內透露二人分手的原因，並坦言仍然很愛對方，但害怕會再次受情傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前