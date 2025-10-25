大鳴大放｜畢堅文：出海服務中心至今助逾百項目進軍國際 定期舉辦人工智能課程

【Now新聞台】施政報告提出成立內地企業出海專班，生產力局總裁畢堅文在本台節目《大鳴大放》表示，旗下的出海服務中心至今已處理過百個項目，協助企業打入國際市場。

畢堅文：「中小微企來到香港的時候，有些測試在內地找不到適合的單位，可以幫他測試去歐美。我們的工程師除了測試之外，我們提供一些顧問服務，幫他改良，從而達到標準，(例如)這間企業也是做電子的，經過我們的測試之後，我們覺得有些地方是不合格，我們會幫他改良，做到達標為止。」

廣告 廣告

畢堅文又稱，生產力學院過去三年共開辦了500個與人工智能有關的課程予業界，亦會定期舉行集思會了解中小企在使用人工智能的困難，並為他們提供解決方案。

#要聞