葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
大鳴大放｜畢堅文：出海服務中心至今助逾百項目進軍國際 定期舉辦人工智能課程
【Now新聞台】施政報告提出成立內地企業出海專班，生產力局總裁畢堅文在本台節目《大鳴大放》表示，旗下的出海服務中心至今已處理過百個項目，協助企業打入國際市場。
畢堅文：「中小微企來到香港的時候，有些測試在內地找不到適合的單位，可以幫他測試去歐美。我們的工程師除了測試之外，我們提供一些顧問服務，幫他改良，從而達到標準，(例如)這間企業也是做電子的，經過我們的測試之後，我們覺得有些地方是不合格，我們會幫他改良，做到達標為止。」
畢堅文又稱，生產力學院過去三年共開辦了500個與人工智能有關的課程予業界，亦會定期舉行集思會了解中小企在使用人工智能的困難，並為他們提供解決方案。
#要聞
其他人也在看
稀土管控迫使德國企業向中國披露機密 或暴露歐洲最大經濟體的弱點
【彭博】— 受制於中國最新稀土管控，德國企業正在把敏感的供應鏈信息交給北京方面，而這些信息可能被用來向製造商施壓，甚至逼停這個歐洲最大經濟體的生產線。Bloomberg ・ 15 小時前
歐盟制裁兩中國煉油企
歐盟昨天公布，把兩家日產能合計達60萬桶的中國煉油企業和中國石油（0857.HK）的貿易部門中石油香港公司列入了對俄制裁名單。兩家中國煉油企業是遼陽石化和山東裕龍石化。信報財經新聞 ・ 2 天前
FI專欄｜MBTI 性格與升職速度的秘密｜陳振盛
MBTI性格確實影響升職速度與職場表現。若你是內向、感性、偏好即興的類型，可能較難在職場中快速晉升，但透過自我覺察與策略調整，依然能成為職場王者。Fortune Insight ・ 1 天前
在美國制裁俄油等企業後 中國國有買家據悉暫停部分海運石油採購
【彭博】-- 在美國將俄羅斯石油公司和盧克石油列入黑名單後，包括中國石化在內的中國國有企業取消了部分海運俄羅斯原油的採購，這進一步增加了石油市場混亂的跡象。據知情人士透露，中國主要企業已開始評估美國限制措施的影響，以及歐盟採取的類似舉措。由於討論敏感問題，他們要求匿名。他們說，這些公司已暫停購買部分現貨，主要是ESPO，這是一種產自俄羅斯遠東地區的油種。推薦閱讀：美國制裁俄羅斯石油巨頭 引發中國業界擔憂中國石油化工股份有限公司、振華石油控股有限公司和中國中化集團有限公司均未立即回應置尋求評論的求。推薦閱讀：歐盟擴大對俄制裁 聯手盟友打擊俄羅斯能源產業原文標題China State Buyers Step Back From Russian Oil After SanctionsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
應用材料(AMAT.US)宣布裁員4%
外電報道，晶片設備製造商應用材料(AMAT.US)宣布，裁減4%的員工，涉及所有層級及部門的員工，預計將產生1.6億至1.8億美元的費用。 以公司今年8月的文件，公司約有3.61萬名全職員工，裁員4%相當於約1,444名員工。 應用材料表示，自動化、數碼化及地理轉移正重新介定人力需求及技能要求，因此公司將專注構建高效及高生產力的團隊，並且會採用新技術及簡化組織架構。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
英國央行憂心人工智能泡沫風險 審查數據中心貸款
英國央行周五表示，人工智能產業企業的估值飆升可能帶來風險，並指出若對人工智能影響的預期下降，市場將面臨大幅回調的風險，因此正審查向數據中心提供的貸款。AASTOCKS ・ 1 天前
富衛香港上半年港澳新業務年度化保費按年升逾一倍
富衛香港於「香港保險業大獎2025」中囊括9個獎項,包括6個年度大獎及3個年度三強。 富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示:「我們很榮幸在備受業界推崇的『香港保險業大獎』中再次獲得業界肯定。富衛始終想客戶所想,並勇於突破行業常規,這九項殊榮充分彰顯我們整個團隊努力不懈及創新精神。富衛集團在今年7月正式於香港交易所上市,標誌著公司發展的重要里程碑,同時上半年在香港及澳門市場錄得顯著增長動力,新業務年度化保費按年升超過一倍,而富衛香港的財務實力評級更獲得提升。行業獎項嘉許及業務表現肯定我們以客為先和科技賦能的策略成功為大眾創造保險新體驗,並印證富衛在產品創新、數碼營銷、人才培訓及營運等範疇的領先實力。」(BC)infocast ・ 1 天前
葉氏化工(00408.HK)購化學氣體排放管理商六成股權
葉氏化工(00408.HK)公布，其間接全資附屬葉氏清源管理(深圳)，收購目標公司北京信諾海博石化科技發展約60%股權權益，初步對價為2.88億元人民幣(約3.17億港元)，在遵守業績承諾期內利潤保證之履行情況的前提下，對價金額可介乎2.54億至3.84億元人民幣。 目標公司是一家中國領先的化學氣體排放管理企業，專注於研發、設計、製造及提供專業系統解決方案，以管理化工及油氣生產與儲運過程中所產生的化學氣體排放。目標集團持有超過10項發明專利及20項軟件版權，涵蓋多種化學氣體回收及處理技術。該等技術廣泛應用於石油化工、煤化工、油庫及航運碼頭等行業的化學氣體排放管理。 公司認為，是次收購事項使其得以拓展業務版圖至一個持續增長的市場，即管理化工及油氣生產與儲運過程中所釋放的化學氣體。集團將透過優化目標集團的管理系統以提升其營運效率，並持續推動其業務增長，及藉由集團現有的上游供應商網絡助其拓展新的業務及向海外市場發展的機會。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國資委近日召開人才教育培養工作座談會
國務院國資委近期印發《關於改進中央企業人才教育培養體系的意見》，提出用三年時間，推動中央企業普遍形成集團管總、資源統籌，需求為本、工程牽引，突出實訓、分類提升的人才教育培養體系。周二(21日)，國務院國資委黨委委員、副主任譚作鈞主持召開中央企業人才教育培養工作座談會，了解相關工作推進情況，聽取意見建議。 譚作鈞強調，要抓緊改進中央企業人才教育培養體系，完善教育培養工作領導體制，內外結合推進科教融匯、產教融合，謀劃實施好重大人才工程，優化完善教學、教師、教材建設。要深入推進工程碩博士培養改革專項試點工作，做好工作經驗總結，抓好首批工程博士培養，提升入企實踐培養成效。要高質量建設企業碩博士學位授權點，梳理人才培養需求，調整優化學科專業佈局，著力建設一流學科，抓好學生安全管理等工作。 中核集團等20間中央企業參加會議並作交流發言。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
三大因素抽走美10萬職缺 華爾街響警報：就業「動能歸零」
儘管美國勞工統計局因政府停擺暫停發布官方就業數據，華爾街機構已透過私人數據拼湊出就業市場降溫的清晰圖景，高盛、美銀、凱雷集團等頂級投行及 ADP 私人部門近日公布的數據均指向相同結論：美國勞動市場正穩步失去成長動能。鉅亨網 ・ 1 天前
明發集團(00846.HK)首九個月合同銷售總額按年跌約23%
明發集團(00846.HK)公布，根據公司截至今年9月底止九個月之合同銷售記錄，集團未經審核合同銷售總額約19.3億元人民幣，按年減少約23.1%。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
英皇新人黃峻熙涉未經同意下威脅發布私密影像被起訴 經理人霍汶希︰已終止合作
尋日嘅法庭新聞中，一名19歲青年涉嫌於今年8月威脅會發布他人私密影像，而被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。有消息指案件被告係年僅19歲嘅英皇新人黃峻𤋮（原名黃子晉）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前