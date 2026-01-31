大鳴大放｜葉劉淑儀：撤回勳章對陳嘉信是懲罰 若要問責局長是太遠(羅家晴報道)

【Now新聞台】冒牌水詐騙政府風波，物流署前署長陳嘉信被撤回銀紫荊星章。行會召集人葉劉淑儀接受本台專訪時表示，不滿意陳嘉信不知情就無疏忽的說法，撤回勳章對他是懲罰，但財經事務及庫務局局長許正宇無直接負責事件，如果要問責是太遠。

政府早前公布冒牌水事件紀律調查結果，指物流署三名公務員沒向上級匯報不妥之處，會停發增薪點；時任物流署署長陳嘉信無疏忽，但撤回其銀紫荊星章。

行會召集人葉劉淑儀在本台節目《大鳴大放》中稱，不認同不知者不罪，但相信撤回勳章對陳嘉信來說已是懲罰。

行政會議召集人葉劉淑儀：「楊局長(楊何蓓茵)很保護同事，給了都撤回，技術上不是懲罰，實質上都是懲罰，極少退休的署長級官員是受這樣的待遇，我想對陳嘉信來說已經是很大打擊。我不太滿意說『我不知道』，因為署長應該很多事情都知，署長不應只坐在辦公室，檔案來到我才知道。其實一個署長應該經常檢討屬下做的工作、招標過程有否需要更新、下屬有否疏忽等。每個局長都管很多部門，如果你說局長問責就太遠，他不是直接負責，署長的責任就大很多了。」

除了冒牌水事件，外界都關注宏福苑大火中有否問責官員需要負責。葉劉淑儀相信待調查完結後，特首才會有決定。

葉劉淑儀：「行政長官都說，如果現在隨便認為某個官員要問責，在調查未完結前是不公道。如果你說要做九個月，就差不多到選下屆行政長官，任期餘下不算很多，到那時候再問責又有何意義？都要找人接替，好像現在政制局長位置都懸空，到時如何適當處理，我想行政長官到時會作個決定。」

至於近日因病請辭的政制及內地事務局前局長曾國衞，葉劉淑儀已經聯絡他，並祝福他早日康復。

