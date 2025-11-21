BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
大鳴大放｜葉玉如：科大有信心辦好醫院學 未來培育兼備創新技術及臨床實力醫生(梁柏晞報道)
【Now新聞台】科技大學早前獲批籌辦本港第三間醫學院，科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，新醫學院會結合醫學與科技，為未來培育掌握創新技術兼備臨床實力的醫生。
科大籌辦的醫學院預計2028年招收首批50名醫科生，首屆畢業生2032年起實習。
科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，科大已成為世界頂尖學府之一，具備科研優勢，加上財務穩固，有能力辦好醫學院，新醫學院將會結合科技、人工智能及醫學。
葉玉如：「人工智能是可以對醫療方面起了很重要的作用，我們是需要培育面向未來的醫生，而這些醫生不單止有臨床的實力，他還會擁抱科技，他會認識科技，用最先進、最創新的技術來治療病人，我們培育這些醫生，現在就要做。」
科大之前未有開辦醫學課程的經驗，葉玉如指，就此有與本地有醫學教育經驗的醫生交流，大學團隊亦有到全球多地取經。
葉玉如：「我們去了美國加州大學聖地牙哥分校，我們又去了英國訪問了頂尖的醫學院，我又去了瑞典，我又去了蘇格蘭，所以我們是去不同的醫學院頂尖的醫學院向他們學習，而他們也都非常願意分享，他們在醫學院教育和科研方面的經驗。。」
科大未來25年投入逾70億元，籌辦醫學院，與政府出資近乎一比一。葉玉如指，科大有信心，亦有能力承擔支出。至於院長人選，她指最好要有管理醫學院及醫學教育的經驗，亦要對本港醫療體系以及中國有認識，會在全球公開招聘。
#要聞
其他人也在看
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
全城街馬萬八人參加 跑經下月通車的中九龍繞道油麻地段
【Now新聞台】全城街馬今日舉行，首次跑經下月才通車的中九龍繞道油麻地段，有一萬八千多人參加。全馬賽事清晨率先在東區走廊起步，政務司副司長卓永興主持起步禮，跑手經東區海底隧道過海，跑至觀塘繞道。全長4.7公里、下個月才通車的中九龍繞道油麻地段，車未行，人先跑，跑手經繞道到油麻地交匯處衝線。半馬賽事起點和終點與全馬一樣，亦會跑經中九龍繞道。太陽花朝氣勃勃，大熱韓劇的角色今次不是監視落場的參賽者，自己也落場跑。有跑手指，繞道路段有挑戰性。半馬跑手鄭先生︰「因為隧道都偏焗，以及最後兩公里很多上斜，是最後兩公里最辛苦，跑過東隧、西隧、將藍，這條叫做最辛苦。」全馬跑手余先生︰「跑到第一，雖然很辛苦，但都很值得，可以跑到新路。」難得可以在中九龍繞道跑，當然要打卡留念。大會為了避免終點擠塞，特別設置了這個與終點一模一樣的拱門，讓跑手領完獎牌後可以慢慢和朋友拍照。運輸及物流局局長陳美寶亦都親身體驗中九龍繞道的建設成果，聯同路政署、消防處等近百名政府部門代表參加兩公里領袖跑，陳美寶指繞道的開通工作正進行得如火如荼。運輸及物流局局長陳美寶︰「找這條走線極之不容易， 要在鬧市下面有這麼多公共設施，我們都能夠now.com 新聞 ・ 11 小時前
車Cam直擊｜新田公路貨車撞倒燈柱劏頂 衣衫雜物散落一地
今日(11月23日)下午5時許，一部密斗貨車行駛至加州花園對開時，意外自炒失事撞倒燈柱，男司機手部受傷。涉事貨車右側車斗被削半，網上圖片及影片可見，大批衣物等物品及多個載有物品的膠袋，散落來回行車線及石壆。車禍原因仍在調查。清理期間，現場一段新田公路的來回方向部份行車線均受阻，交通繁忙。am730 ・ 6 小時前
西環掛P牌Tesla與電單車互撼 鐵騎士受傷送院
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今日(22日)接近下午1時，一輛電單車沿城西道行駛，懷疑在堅尼地城游泳池對開切線時，撞上鄰線一輛掛「P牌」的Tesla電動車。姓劉(59歲)鐵騎士倒地受傷，他報稱臀部疼痛，由救護車送往瑪麗醫院治理；涉事Tesla左邊車身受on.cc 東網 ・ 1 天前
中國誠通發展(00217.HK)訂售後回租協議 賺收入2,117萬人民幣
中國誠通發展集團(00217.HK)公布，與獨立第三方河北京唐工業技術及中國二十二冶集團訂立售後回租協議，涉及若干施工機械及輔助設備，購買價2.2億人民幣，租賃期三年，租賃總額約2.36億人民幣。預計賺取收入2,117萬人民幣，即售後回租安排之租賃利息。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網
【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。on.cc 東網 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。 康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。 展廳內沒有文物am730 ・ 1 天前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 1 天前
拜仁新星卡爾 躋身國家隊「德」否？
【Now Sports】拜仁慕尼黑今輪德國甲組足球聯賽，落後兩球劣勢下，最終主場反勝弗賴堡6:2，盡顯霸氣，而隊中17歲攻擊小將卡爾，雖然表現不及隊友奧拉斯搶鏡，只是他賽後亦被主帥甘賓尼稱讚，而他下一步可能就是極速進入德國國家隊教練拿高士文的視線範圍，挑戰出席明年世界盃決賽周。卡爾（Lennart Karl）這場德甲交出入波與助攻，成為聯賽歷史上最年輕單場同時有這兩項數據的球員，他早前已經成為拜仁在歐洲聯賽冠軍盃最年輕入波的小將，其潛質確實有無限可能性。卡爾今季德甲上陣9次，其中兩次正選，就隊中擁有極多高質球星下，17歲小將要「上位」，不是一件容易的事，但他看來已引起到各界關注。甘賓尼賽後認為，卡爾替拜仁追成1:2的入波，悠關重要，因為主場的氣勢一下扭轉過來，縱使很多球員在今場表現都值得讚賞，惟追回一球的入波，是整場比賽的轉捩點。now.com 體育 ・ 9 小時前
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。 男子經窗戶爬入學校 警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。 警方翻查閉路電視片段，成am730 ・ 1 天前
雲端對談(普通話節目)第三系列第七集 專訪三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波(下)
【Now新聞台】台普通話節目《雲端對談》，第三系列第七集專訪三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波，領略全球第三大中國最大工程機械工業，借港之力的全球化進程。雲端對談(普通話節目)第三系列第七集 專訪三一集團輪值董事長、三一重工董事長向文波(上)#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
雙非嬰腦癱案 醫委會撤回永久擱置研訊決定
醫委會轄下研訊小組上月決定，就16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴，作出永久終止研訊裁決。小組今午舉行研訊，稱考慮到公眾利益，撤回終止研訊的決定。 辯方認為影響司法公義 一對內地夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，拖延15年至上月28日展開研訊。研訊小am730 ・ 1 天前
全球奢侈品銷售明年料增5% 貝恩：經歷今年停滯 迎美歐中日需求
諮詢公司貝恩（Bain & Company）日前發布年度全球奢侈品行業展望，指該行業今年停滯之後，預料明年可迎來復甦，估計銷售額可增長3%至5%；惟貝恩同時警告，多年來各品牌的激進加價策略已令消費者疏遠，甚至讓超高淨值客戶感到「被背叛」，威脅行業長期增長。信報財經新聞 ・ 2 天前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
流感｜許樹昌稱夏季流感高峰回落後 短期內或現冬季流感高峰
本港正處於夏季流感季節，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示上月中已過高峰，預計本月尾至下月初會回落至底線，但寒冷天氣或會使回落時間變長，又稱每年1月至3月多數會出現冬季流感高峰，因此夏季流感回落至底線後不久，或會出現冬季流感高峰期。am730 ・ 14 小時前
美國嬰兒奶粉疑受污染 致 31 宗肉毒桿菌中毒 ByHeart 配方奶粉緊急回收︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國至少有 31 名嬰兒在飲用 ByHeart 嬰兒配方奶粉後，因感染嬰兒肉毒桿菌中毒而需入院接受治療。雖然該公司已宣布在全國範圍內回收所有產品，但州政府官員表示，仍有部分回收產品在商店貨架上發現。Yahoo 健康 ・ 15 小時前
政府舉行立法會選舉功能界別工業界(第一)論壇
【Now新聞台】政府舉行立法會選舉功能界別工業界(第一)論壇，兩名來自經民聯的候選人被問到如何鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位優勢。立法會工業界(第一)候選人許文俊：「我覺得香港在大灣區這集群城市中，有機會在走前多兩步，特別就港深西部鐵路，若可以做一條引線直接到寶安機場，我相信做到海空一體化絕對沒有問題，另外這也是多點聯運模式。」立法會工業界(第一)候選人黃永威：「若我們可以將轉機旅客變成過夜旅客，少少的百分比增加，其實已經可以製造香港經濟，所以希望配合新三跑，第二客運大廈(樓)可以綜合更多零售、演唱會、娛樂性和地標性事物，希望可以留住旅客。」2025立法會選舉候選人(地區直選)2025立法會選舉候選人(功能界別)2025立法會選舉候選人(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Headphone Pro 歷史新低，HK$610 免運購亮色簡約耳機出街有型
想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前