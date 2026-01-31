大鳴大放｜許正宇：香港有條件拓黃金交易 與上海黃金交易所合作 善用人民幣結算（湯偉圓報道）

【Now新聞台】財經事務及庫務局局長許正宇在本台節目《大鳴大放》表示，本港有條件開拓黃金交易市場，未來要加強與上海黃金交易所合作，善用人民幣結算。

財經事務及庫務局早前與上海黃金交易所簽訂合作協議，深化兩地黃金市場合作。局長許正宇表示，全球黃金市場由美國、英國及內地三分天下，本港要加強與上海合作，發展黃金市場。

財經事務及庫務局局長許正宇：「上海黃金交易所其實已經過去十幾年有一定的積累，他們自己都很想

有一個可以說是海外的夥伴，跟他一起去共同提升我們整個國家在黃金市場的影響力，所以這個角度可以說，我們經常說的雙向奔赴，情投意合。我們經常說貨幣、貨幣，『貨』在這個故事裡面，就是黃金、『幣』就是人民幣，當然我們日後推出的一些場外的黃金合約，一定是多幣種，包括人民幣。」

他又表示，在全球變局下，香港要善用自身優勢，吸納從事黃金交易的投資者。

許正宇：「可能過去他都是在傳統中心做這件事，但是我們看到，現在回到大變局的環境之下，他也在想有沒有替代方案，有沒有其他的地方可以做同樣的事情，甚至更加高效地做這件事。那在無論是甚麼軌道，安全性也好、效率也好，甚至我們的專業程度也好，我相信我們香港作為國際金融中心，是無可比擬的。」

許正宇又提到，本港去年獲倫敦金屬交易所認可為遞交港，未來要開拓有色金屬市場。

