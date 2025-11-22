44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
大鳴大放｜陳國基：電視台或政府做論壇目的一致 電視台可直播或轉播(梁家寳報道)
【Now新聞台】政府今屆首次舉辦立法會選舉論壇，政務司司長陳國基接受本台專訪時表示，不論是電視台或是政府舉辦論壇，都是為了讓候選人能夠講述政綱及立場，目的都是一致，電視台都可以直播或轉播。
今次立法會選舉前夕，暫時未有商營電視台舉辦論壇，只有政府論壇成功舉辦。政務司司長陳國基出席本台節目《大鳴大放》時表示，政府辦了一次很公平的論壇，讓候選人介紹自己，亦能一齊辯論。
政務司司長陳國基：「我們覺得電視台做也好，政府做也好，其實目的也是一樣、一致。當然，電視台亦可以直播或轉播，沒有問題。所以我們覺得在這方面來說，我們選擇了用政府來做，希望達到目的，就是能夠讓每位候選人都能夠在觀眾面前講述抱負、政綱等，不是說以後電視台要訪問他，沒說不可以的，隨時都可以訪問他，他亦可以對某些事發表意見。」
官方港島東選舉論壇中其中一名候選人、民建聯的李清霞因為身體不適送院，論壇暫停約十分鐘後繼續。被問到繼續論壇會否造成不公平，陳國基表示是希望把握時間。
陳國基：「真的不舒服也沒有辦法，其他數位候選人沒有問題的，我們當時的決定是讓論壇繼續進行。當然我們後來我們會把她的一些片段及看法補回，所以在重播時，市民都可以看到她自己的介紹，一樣補回時間給她。我想最大的目的，就是如果你說她不舒服的話就整個不做，反而令到其他候選人都沒法向自己的選民介紹自己 ，因為同場有幾個在。我們希望大家把握時間多些了解他們的背景、立場，所以最後決定繼續進行。」
陳國基又表示，舉辦論壇的目的是為了讓所有選民認清候選人是否與自己理念相近，能否代表到自己。
港島東合共有五名候選人，除了李清霞，還有工聯會的吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景及自由黨阮建中。
#要聞
