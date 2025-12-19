大鳴大放｜陳美寶：中九龍繞道大幅縮短車程 對市民有吸引力(羅泳思報道)

【Now新聞台】中九龍繞道明日通車，運輸及物流局局長陳美寶接受本台訪問時稱，繞道大幅縮短來往油麻地及啟德時間，相信對市民有吸引力，會加設顯示屏等，協助駕駛者適應新路。

周日早上10時起，市民就可以體驗在繁忙時間經中九龍繞道油麻地段，來往東九及西九只需約5分鐘，較現時的約半小時車程更快捷。

運輸及物流局局長陳美寶在本台節目《大鳴大放》表示，相信對市民來說有吸引力。對於繞道其中一個出入口位於西九龍公路，繁忙時間經常有長車龍，有駕駛者擔心繞道通車後，該路段及西隧會更擠塞，陳美寶強調會做好交通管理。

運輸及物流局局長陳美寶：「在此呼籲駕駛者當天或接下來一段時間始終要適應道路安排，我們會在重要的關節位會放道路路況顯示屏，這些都是臨時會加，希望可以早些讓駕駛者於某些需要選擇的路口時，能夠掌握未來數個路口的資訊情況，有助大家觀察實際情況，選取最適合路段。」

繞道全長4.7公里，當中3.9公里是隧道路段，暫時毋須收費，待九龍灣段都開通後，就會全線收8元。

陳美寶：「這個是大家有共識的方案，我們釐訂8元的收費，考慮了整條道路相對其他現有的道路其能夠給使用者的吸引程度，我們希望能夠在需求中做出合理管理，也考慮對市民負擔能力的影響。整條繞道涉及很長的隧道路段，日常維修、管理，我們希望做到交通管理，另一方面可以做到收回成本或部分成本。」

陳美寶又提到開通初期，會有8條專營巴士路線改用繞道，讓市民有多一個選擇。

