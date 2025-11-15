大鳴大放｜麥美娟：區議員參選立會仍須履行職務 津貼不能用於競選活動(羅家晴報道)

【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，約三成候選人身兼區議員身份。民政及青年事務局局長麥美娟接受本台專訪時，提到他們仍要履行區議會職務，但有關津貼不能用於任何競選活動。

立法會選舉不夠一個月投票，今次161名候選人當中，有不少人身兼關愛隊成員。民政及青年事務局局長麥美娟在本台節目《大鳴大放》中表示，約50名成員已根據指引，因參選或擔任選舉代理人停職。至於49名本身是區議員的候選人仍要履行職務，工作時亦不能為自己宣傳。

廣告 廣告

民政及青年事務局局長麥美娟：「區議會辦事處的津貼等各項資源，是不能用於任何一個候選人競選活動上，這個與關愛隊亦一樣。區議員在執行區議員工作活動上是不能用作選舉宣傳，他們助理可能會協助做競選工作，大家都是同一原則。如果他助理是以區議會資源用以支薪，他就不能參與參選工作，如果他參與了選舉工作，就不能夠申報該部分開支。」

被問到這些區議員若在立法會選舉中勝出，是否需要辭職全力投入立法會工作。麥美娟稱，過往都有同樣情況，最重要是議員能分配好時間。

麥美娟：「他是參與立法會工作也好，或者他有其他公職工作都好，他都必須在區議會工作上盡責履職，這個我們對於區議員自己是有一個要求，以及是確保他們能夠兼顧到他們的時間。對於我們對市民的服務，其實我們說的所有事，就是他能否為市民提供服務，而且我們對市民的服務，是因為應該他做了立法會議員而增值，而不應該因為做了立法會議員而受影響。」

麥美娟又提及，局方已聯同青年組織到青年宿舍等宣傳選舉，鼓勵年輕選民出來投票，同時她亦期望業主立案法團及物管業界等，能協助候選人張貼他們的政綱和選舉宣傳品。

#要聞