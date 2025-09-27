大鳴大放｜麥美娟：近日不少網圖抹黑關愛隊 新一期增撥資源冀簡化行政工作(羅家晴報道)

【Now新聞台】網上流傳有關愛隊成員在颱風期間沒佩戴裝備清理塌樹。民政及青年事務局局長麥美娟在本台節目《大鳴大放》中稱，要留意網上有不少假圖抹黑關愛隊，強調會確保所有成員安全，亦有為他們購買保險。

超強颱風樺加沙周三吹襲本港，全港多處出現塌樹，有關愛隊成員用電鋸鋸樹，引來市民擔心在沒有裝備下不安全。

民政及青年事務局局長麥美娟接受本台節目《大鳴大放》訪問時稱會確保所有成員安全，又強調網上出現改圖抹黑，應留意資訊真偽。

廣告 廣告

民政及青年事務局局長麥美娟：「我們發現近日在網上有很多P圖(改圖)、用AI製作圖片出來抹黑關愛隊，有些弄到20多名關愛隊成員指住一棵樹。這些假圖攻擊熱心為社區服務的義工，我想資料是否真確要先弄清楚。大家在網上圖片看到，有時這位幫忙用些工具做些工程，或是有些人是做電，根本那位關愛隊隊員他本身就是有這些專長，他本身就是會做這樣工作。我們關愛隊在出動時候，他們都是有保險，所以不同關愛隊都買了他們的保險，所以他們做服務時，我們都很強調本身的安全以及對他們的保險。」

新一期的關愛隊增至455隊，亦會增加資助五成。麥美娟稱，希望能協助他們簡化行政工作。

麥美娟：「我們可以鼓勵他們利用這個行政費可以請回多點人，數隊合在一起聘請一些人幫助處理行政工作。我們一路將一些行政工作都已經減少，做一些基本的紀錄，例如申請撥款時安排，希望令到他們更方便他們工作。」

麥美娟又指，第一期關愛隊主力是做探訪住戶工作，去到第二期就會多與物管機構聯繫，為市民提供更多樓宇管理支援。

#要聞