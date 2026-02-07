大鳴大放｜黃紹基料今年金價仍會向上 「硬足金」成新興產品(吳佩怡報道)

【Now新聞台】香港珠寶首飾業商會主席黃紹基在本台節目《大鳴大放》表示，預料金價的升勢不變，金飾行業短期利潤將受壓，但長遠仍能受惠盛事經濟及免稅港帶來的地位優勢。

年初地緣政局動盪，金價一度升至每盎司近5600美元的歷史高位，金飾價格亦水漲船高。

香港珠寶首飾業商會主席黃紹基指，金價近日波動情況罕見，黃金價格高企會削弱市民購買金飾意欲，令銷售利潤減少。

黃紹基：「因為市場價較賣出的首飾金價差價只有百分之十至二十多，繳交這麼多租金，這麼多員工，保險費用又昂貴，我們只能靠買賣賺差價，確實是薄利多銷，如果金價波動時，很考驗管理層營運能力、風險控制、產品調節能力及應對市場的推廣策略能力。」

他相信今年金價仍呈上升趨勢，業界亦積極開拓新商機，例如與傳統足金純度相若，但體積較輕的「硬足金」近期深受市場歡迎。

黃紹基：「硬度從傳統的40HV，比較軟，可以提升至80HV，提升到硬度之後，第一，製作更加精美，第二，現時金價高昂，可以做空心，很耐用，戴上時顯得體面，價錢也較能負擔，這也是技術改進，亦是新的材質帶來新的機遇。」

黃紹基又表示，香港一直是全球最集中珠寶製造、零售及批發中心，雖然近年一些首飾設計及製造工序已遷移至大灣區，本地從業員數量相應減少。

不過兩地具有的互補優勢、加上本港免稅港地位，政府亦大力推動盛事經濟、招商引資等，吸引高消費客群來港，均令本地首飾行業長遠受惠。

