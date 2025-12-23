食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

大鴻輝用餐「保命習慣」

除了樓主分享的自備滅火筒，大批網民紛紛留言各種「求生裝備」，有人笑言，「我通常直接帶降落傘」、「練下跑樓梯」、「帶氣筒/面罩好過啦」，更有人直言「呢個訊息，梗要消防處處長知喇！」雖然不少留言以幽默方式表達，但背後其實反映出食客對該場所消防安全的憂慮，亦顯示大家早已對相關風險有所警覺。

廣告 廣告

樓主上載的相片

樓主上載的相片

網民：唔去最安全

由於早前大埔火災的震撼畫面仍然歷歷在目，不少網民的留言比較嚴肅，直斥大鴻輝的火災隱憂，「打開晒啲防煙門，仲要係用繩用鐵鏈綁住，真係火燭時成條走火通道都係濃煙，有滅火筒都無用！」、「其實如果發生火警 真係有機會一鑊熟 因為每層餐廳都咁多人，走火樓梯又咁凌亂」等等，更有人提到後樓梯有人吸煙，增加火警風險，有人亦留言直指「唔去最安全」。樓主發帖原意可以為搞笑，但亦再次提醒大家，飲食場所的基本消防安全不容忽視。

帖文引起網民關注

不少網民直斥大鴻輝的火災隱憂

不少網民直斥大鴻輝的火災隱憂

不少網民直斥大鴻輝的火災隱憂

不少網民直斥大鴻輝的火災隱憂

圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組、Google地圖

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？

觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

荃灣食店「禁示嘔吐」告示惹熱議 網民：背後應該又係一個悽慘嘅故事

食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？