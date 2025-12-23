專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到大鴻輝用餐時的一個「保命習慣」，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。
大鴻輝用餐「保命習慣」
除了樓主分享的自備滅火筒，大批網民紛紛留言各種「求生裝備」，有人笑言，「我通常直接帶降落傘」、「練下跑樓梯」、「帶氣筒/面罩好過啦」，更有人直言「呢個訊息，梗要消防處處長知喇！」雖然不少留言以幽默方式表達，但背後其實反映出食客對該場所消防安全的憂慮，亦顯示大家早已對相關風險有所警覺。
網民：唔去最安全
由於早前大埔火災的震撼畫面仍然歷歷在目，不少網民的留言比較嚴肅，直斥大鴻輝的火災隱憂，「打開晒啲防煙門，仲要係用繩用鐵鏈綁住，真係火燭時成條走火通道都係濃煙，有滅火筒都無用！」、「其實如果發生火警 真係有機會一鑊熟 因為每層餐廳都咁多人，走火樓梯又咁凌亂」等等，更有人提到後樓梯有人吸煙，增加火警風險，有人亦留言直指「唔去最安全」。樓主發帖原意可以為搞笑，但亦再次提醒大家，飲食場所的基本消防安全不容忽視。
圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組、Google地圖
