大麻︱研究指大麻或損害女性卵子 恐致不孕、流產及胎兒基因缺陷︱Yahoo

【Yahoo健康】在一些合法使用的國家，大麻會被用者視為一種正面的藥草，認為可紓緩壓力，或治療失眠、焦慮。然而，一項新發表研究指，大麻中的四氫大麻酚（THC）可能損害女性卵子，增加染色體異常的風險，或會導致不孕、流產，甚至影響胎兒的基因健康。

這項研究已於《Nature Communications》期刊發表，為首次針對大麻對女性卵子及卵巢濾泡影響的大型分析。但研究團隊亦有指出，研究的結果仍未能建立因果關係，尚待繼續研究。

由於在本港，大麻及含大麻成分的產品均被禁止，港人正常只能在外遊時，才有機會於其他國家或地區使用到相關產品。然而，關於大麻及其副產品的潛在風險，仍值得留意。

檢視逾千份卵巢液樣本

研究團隊檢視了逾 1,000 份接受不孕治療女性的卵巢液樣本，並比較其中 62 名在體內檢測出 THC 的女性卵子，與對照組未檢測出大麻成分的卵子。

結果顯示，含有 THC 的組別，雖然卵子成熟率較高，但卻出現更多染色體數目異常的胚胎。由於染色體需要時間正確排列，以便受精後形成健康胚胎，過快成熟的話，反而可能導致錯誤分裂。

研究作者之一 Cyntia Duval 解釋，雖然含有 THC 的組別看似更多卵子成熟，實際卻是以犧牲染色體完整性為代價。

影響染色體分離結構

研究亦在人體體外實驗，把不適合臨床使用的未成熟卵子，暴露於不同濃度的 THC 下。結果發現，濃度越高，卵子越容易出現異常，負責染色體分離的結構會被破壞。這些異常或會直接影響胚胎發育，增加受孕失敗或流產風險。

Duval 強調，現時研究只證明關聯性，仍需更多實驗去確認是否存在直接因果關係，「這是一個假設，我不希望大眾因而過度恐慌，但確實值得警惕。」

大麻產品內 THC 濃度日漸增加

根據美國方面的數據，大麻產品中的 THC 濃度由 1995 年至 2022 年已翻了四倍以上，現時市面上販售的大麻花或濃縮物，其 THC 含量更可能超過 40%。當大麻產品效力越高，使用者越容易攝取過量 THC，進一步增加健康風險。女性亦有可能在不自覺情況下，因為吸收過高 THC 劑量，影響卵子和未來懷孕成功率。

資料來源：

Duval, C., Wyse, B. A., Fuchs Weizman, N., Kuznyetsova, I., Madjunkova, S., & Librach, C. L. (2025). Cannabis impacts female fertility as evidenced by an in vitro investigation and a case-control study. Nature Communications, 16, 8185. https://doi.org/10.1038/s41467-025-50022-4