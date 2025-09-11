一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
大麻︱研究指大麻或損害女性卵子 恐致不孕、流產及胎兒基因缺陷︱Yahoo
【Yahoo健康】在一些合法使用的國家，大麻會被用者視為一種正面的藥草，認為可紓緩壓力，或治療失眠、焦慮。然而，一項新發表研究指，大麻中的四氫大麻酚（THC）可能損害女性卵子，增加染色體異常的風險，或會導致不孕、流產，甚至影響胎兒的基因健康。
這項研究已於《Nature Communications》期刊發表，為首次針對大麻對女性卵子及卵巢濾泡影響的大型分析。但研究團隊亦有指出，研究的結果仍未能建立因果關係，尚待繼續研究。
由於在本港，大麻及含大麻成分的產品均被禁止，港人正常只能在外遊時，才有機會於其他國家或地區使用到相關產品。然而，關於大麻及其副產品的潛在風險，仍值得留意。
檢視逾千份卵巢液樣本
研究團隊檢視了逾 1,000 份接受不孕治療女性的卵巢液樣本，並比較其中 62 名在體內檢測出 THC 的女性卵子，與對照組未檢測出大麻成分的卵子。
結果顯示，含有 THC 的組別，雖然卵子成熟率較高，但卻出現更多染色體數目異常的胚胎。由於染色體需要時間正確排列，以便受精後形成健康胚胎，過快成熟的話，反而可能導致錯誤分裂。
研究作者之一 Cyntia Duval 解釋，雖然含有 THC 的組別看似更多卵子成熟，實際卻是以犧牲染色體完整性為代價。
影響染色體分離結構
研究亦在人體體外實驗，把不適合臨床使用的未成熟卵子，暴露於不同濃度的 THC 下。結果發現，濃度越高，卵子越容易出現異常，負責染色體分離的結構會被破壞。這些異常或會直接影響胚胎發育，增加受孕失敗或流產風險。
Duval 強調，現時研究只證明關聯性，仍需更多實驗去確認是否存在直接因果關係，「這是一個假設，我不希望大眾因而過度恐慌，但確實值得警惕。」
大麻產品內 THC 濃度日漸增加
根據美國方面的數據，大麻產品中的 THC 濃度由 1995 年至 2022 年已翻了四倍以上，現時市面上販售的大麻花或濃縮物，其 THC 含量更可能超過 40%。當大麻產品效力越高，使用者越容易攝取過量 THC，進一步增加健康風險。女性亦有可能在不自覺情況下，因為吸收過高 THC 劑量，影響卵子和未來懷孕成功率。
資料來源：
Duval, C., Wyse, B. A., Fuchs Weizman, N., Kuznyetsova, I., Madjunkova, S., & Librach, C. L. (2025). Cannabis impacts female fertility as evidenced by an in vitro investigation and a case-control study. Nature Communications, 16, 8185. https://doi.org/10.1038/s41467-025-50022-4
其他人也在看
二手交易平台驚現假日本東橫INN住宿券！網民中招、損失15,000日元 網購恐成詐騙陷阱｜日本酒店
深受港人頗受歡迎的東橫INN，竟傳出住宿券遭人偽造，並已有民眾在二手交易平台Mercari上中招！東橫INN回應，住宿券是旗下會員住滿10晚後可供兌換的免費住宿卡，禁止轉售，同時Mercari宣布禁止東橫INN住宿券的上架交易。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
同性伴侶登記制｜曾國衞指不會向法庭申延期 港澳辦：證議會非「橡皮圖章」 有人操弄議題借機破壞香港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會今（10 日）大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，未能通過二讀，成為「愛國者治港」及完善選舉制度後首條被否決的政府法案。政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者回應時指，「政府當然感到失望」，惟尊重立法會的決定和投票結果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
韓政府提名盧泰愚之子 任駐華大使
【on.cc東網專訊】南韓傳媒周四（11日）引述多名外交部門人士指，已故前總統盧泰愚之子、東亞文化中心理事長盧載憲獲得現政府首任駐華大使提名，已完成任命程序，正等待中方同意派遣。on.cc 東網 ・ 1 天前
區別對待｜上海華爾道夫酒店被指歧視同胞 允許外籍遊客穿拖鞋入餐廳 中國人卻被拒之門外
近日內地社交平台流傳，上海華爾道夫酒店的高級餐廳存在明顯的雙重標準－－外國人穿拖鞋可順利到餐廳用膳，但同樣打扮...BossMind ・ 1 天前
消費力驚人！《鬼滅之刃》粉絲們1年狂灑248億日圓買週邊，連續5年蟬聯觸及力冠軍
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，各家影院、動畫代理商推出許多特典以及周邊商品，吸引大量粉絲瘋狂搶購，其中台灣更有不少人曬出，為了抽中自己最愛的角色，狂砸數千萬抽卡的情況。而最近根據日本廣告公司報告指出，《鬼滅之刃》粉絲購買力非常高，甚至觸及率更是比任何偶像、動漫作品都還要高，連續蟬聯 5 年冠軍。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
灣仔電訊公司失200萬元電話 店舖經理疑監守自盜
【Now新聞台】灣仔一間電訊公司懷疑被員工盜去約200部電話，約值200萬元。 現場是灣仔莊士敦道162號地下一間電訊公司。中午十二時許，警方接獲職員報案，指店內有一批電話懷疑被人盜去，經初步點算後，一批約200部iPhone16被盜去；警方調查後，正追緝一名38歲店舖經理，懷疑與案件有關。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
尼泊爾網禁掀反貪風暴 Z 世代穿校服示威 「NepoKids」諷不平等 解構動盪起因︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尼泊爾近期爆發多年來最嚴重的社會動盪，總理奧利（KP Sharma Oli）在壓力下辭職，原因與反貪腐示威者與警方的激烈衝突有關，至少 22 人死亡。抗議表面上是由社交媒體禁令引發，但其實背後反映的是更深層的不滿。Yahoo新聞 ・ 1 天前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 1 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 4 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 4 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 19 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
臨退休被炒點算？專家教你過渡與準備
天有不測風雲，專家鼓勵大家在退休之前就開始思考退休生活。「我們的自我認同某程度上都建基在工作上。但若沒有時間去規劃如何過渡這個身分，會帶來『身分危機』。」Yahoo財經 ・ 2 小時前