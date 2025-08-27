大�d直美擊敗米奈恩 挺進美網女單第2輪

（法新社紐約27日電） 兩度在美國網球公開賽封后的大�d直美（Naomi Osaka），今天以6比3、6比4直落二擊敗比利時選手米奈恩（Greet Minnen），挺進美網女單第2輪。

本屆第23種子的大�d直美今天兩盤都3度破了對手發球局，接下來將與地主選手巴提斯特（Hailey Baptiste）捉對廝殺。

2018年、2020年美網女單冠軍得主大�d直美今天賽後說：「不管什麼時候我在這裡比賽，現場氣氛都讓我覺得像在家一樣，這裡對我來說就是家。」

「我真的有點緊張，這讓我變得有點負面，所以當我察覺自己心情有點低落時，會盡量讓自己保持正面。」

大�d直美生涯除了2座美網冠軍，也曾在澳洲公開賽2度摘冠。她去年產後復出以來尚未恢復昔日狀態，但本月稍早在蒙特婁網賽一路打進決賽。

本屆美網是大�d直美自2022年澳網以來，首度在四大滿貫賽被列為種子選手。她在調整教練陣容後看似重新找回活力。

曾榮登女網世界第一的大�d直美，目前正與維多羅斯基（Tomasz Wiktorowski）合作，希望在這位過去指導過波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的名教練調教下，能贏得2021年澳網以來首座巡迴賽等級冠軍。