大S冥誕！范瑋琪跟她同歲「收到S媽暖心禮物」激動：以後就當成自己的媽媽
藝人大S（徐熙媛）在今年2月因病辭世，10月6日既是中秋節，也恰逢她49歲冥誕，勾起許多親友、粉絲懷念之情。她的好友范瑋琪發文分享，在這一天竟收到了S媽送來的手作禮物，令兩年前剛喪母的她相當感動：「珊珊跟我一樣大，我以後就把徐媽當成自己的媽媽了！」
范瑋琪透露：「昨晚是中秋夜，也是珊珊的生日，徐媽送給我她親自手織的抱枕，她說想媽媽的時候，可以抱著它。就像抱著媽媽一樣。」她PO出S媽給的紅包袋，上面還溫馨寫著「親愛的范寶貝：希望妳抱著都有抱媽媽的感覺。愛妳的徐媽」，顯見S媽對她的疼惜之情。
范瑋琪感性表示：「媽媽已經離開快兩年了，徐媽知道我想媽媽。這麼貼心的給我如此溫暖的禮物，我好幸福，我跟徐媽說珊珊跟我一樣大，我以後就把徐媽當成自己的媽媽了！我們擁抱安慰彼此。我想，這就是愛的力量吧！愛您徐媽！媽媽和珊珊都會永遠活在我心裡。」
范瑋琪曾透露跟大S認識的契機，是因為當時去上大小S主持的《娛樂百分百》，原先她非常緊張，卻沒料到大S第一句話就說：「我覺得你好適合當我們的朋友喔！」大S熱情照顧當時還是新人的她，在錄完節目後也常約她出去玩，兩人因此結下長達25年的友誼。
如今大S先一步離開人世，留給親友無限的遺憾和懷念。許多網友留言為范瑋琪打氣「大S和范媽媽在另一個世界一定會很幸福的」、「請帶著珊珊那份好好生活下去」，也有人心疼S媽：「昨天對她肯定是個艱難的日子，她卻還在溫暖著別人。」希望兩人都能平安堅強。
