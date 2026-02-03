大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起

台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。

具俊曄在雕像的揭幕禮上挽着大S媽媽的手，一起悼念摯愛。（紀錄片截圖）

台灣藝術家李承道在IG上載了「《熙媛的永恆軌道》 製作全紀錄」影片，記錄了大S雕像製作與揭幕的過程，項目製作人正是具俊曄，雕像以不鏽鋼與黃銅鑄造，整體裝置呈現範圍約為72平方米，雕塑主體高度約3.3米。影片見到具俊曄冒雨到亡妻墓地的情景，表示「熙媛離開我們身邊轉眼已經過了一年，在那之後，我一直在想，該怎樣讓熙媛一直留在我們身邊，所以我想立一個雕像」。

具俊曄製作雕像悼念亡妻大S。（紀錄片截圖）

具俊曄繪畫了心目中的亡妻雕像造型，然後跟團隊埋首製作，並憶述「熙媛常跟我說，她是從外星來的外星人，所以我想要在這裏，幫熙媛打造一個專屬於她的銀河系」。原來在雕像旁的九個方塊，是代表銀河系的九大行星，而大S以往總是把「九」當作自己的幸運數字。雕像所凝望的方向是南方208度，正是台北所在，讓大S可以望著身處台北的家人們，而「208」，即2月8日亦代表了他們的結婚紀念日。畫面見到具俊曄輕刷墓碑，然後深深一吻，顯出對亡妻的憐愛。

具俊曄情深地親吻亡妻大S的墓碑。（紀錄片截圖）

具俊曄以大S亡夫身份跟親友們致辭時，還是忍不住哽咽。而徐熙娣（小S）在雕像揭幕禮上向親友說，「謝謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像。希望所有愛著大S的人，當你很想念她的時候，歡迎來這邊，看看她，跟她說話」。對於胞姊猝逝，小S哽咽地表示，當自己陷入悲傷的深淵時，只要想到大S離世前的三年有具俊曄陪伴，就能讓她的心慢慢平靜下來，形容姊夫是「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外任何東西的人，用一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我就能撐住，所以我真的很感謝我的姐夫」。

具俊曄製作雕像悼念亡妻大S。（紀錄片截圖）

當大S媽媽看到雕像現身一刻，輕聲對大S說：「寶貝，妳重生了。我愛你，我永遠在後面支持你，你也支持我，謝謝你。」小S與許多親友聽到，都不禁落淚，而戴着太陽眼鏡的具俊曄看着雕像說：「熙媛呀，我真的很想你。」然後眾人逐一向雕像獻花。

小S看到姊姊大S的雕像，忍不住淚崩。（紀錄片截圖）

具俊曄在同一天較早前於IG上載手寫信，訴說對亡妻的思念，內容極度催淚，全文如下：

我永遠的愛、我的一切熙媛

熙媛啊，那邊怎麼樣？

會不會冷？

會不會很熱？

哥哥總是在擔心

早上在空蕩蕩的房間裡、坐在床角發著呆的時候，

直到現在都還分不清這是現實還是夢

希望這一切只是夢，胸口卻悶痛了起來，開始痛了

拖著沉重的身體站起來，想著今天要做什麼料理呢？要做什麼妳才會喜歡？

一邊這樣想著，一邊提著飯菜開車前往金寶山的路上，

對妳的思念使得眼淚無止盡地流下來

對不起，讓妳看到哥哥這麼軟弱的模樣

但這是我唯一能撫慰對妳思念的最後一個方法，

希望妳能理解我，我的熙媛…

熙媛啊…

等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧

好想妳，真的好想妳，想妳想到快要死了

妳永遠的光頭歐巴

俊俊

大S媽媽哭着輕撫女兒的雕像。（紀錄片截圖）