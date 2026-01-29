大S紀念雕像完工傳逝世一周年當天揭幕 「9階白色階梯」藏具俊曄愛意

台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日因病逝世，一眾粉絲哀痛不已，之後大S葬於新北市金寶山碑林名人區，不時有網民拍到其韓國丈夫具俊曄於墓前打掃守候，一往情深。據台媒報道，由具俊曄設計的大S紀念雕像亦已完工，並將於2月2日大S逝世一周年揭幕。

據台媒透露，通往大S紀念雕像的步道設有「S型」白色階梯，階梯級數為9；而紀念雕像擺設於階梯最上方，雕像後方亦設有有9階白色水泥牆，也設計成S形。正正因為韓文中「9」與具俊曄的「具」發音相似，象徵具俊曄對大S的愛意。

具俊曄不時被拍到守候大S墓前