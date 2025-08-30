大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰

大S 老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情。昨天是七夕節，他亦有上山看亡妻。有傳媒指，他經常都帶著早餐上金寶山，昨日他帶的早餐是麵包和黑咖啡，是大S生前常吃的早餐。報道指，具俊曄昨日還帶了6張兩人恩愛照片和2束白玫瑰、滿天星花，擺放在她墓前。

之前有網友拍到過，具俊曄在墓前看平板電腦，更播放著大S的代表作《流星花園》。報道指，他主要是在設計大S的雕像，因此不停地看她生前的影片。現時具俊曄仍未返回韓國，據指他希望等大S雕像完工後才考慮回國。最近小S、外母S媽媽都有找他吃飯，但他都捥拒，因為他還未走出傷痛，無心聚餐。