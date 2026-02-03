大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？

【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒及現任妻子馬筱梅巡店，亦其他人晒出日頭見汪家一行人包括箖箖現身廣州街頭，同小S（徐熙娣）兩個女成日提起大S，形成強大對比。

去年3月大S下葬時子女缺席，馬筱梅當時表示未被S家告知；上月底台灣學校放寒假，汪小菲母親張蘭就開心晒出與兩個孫仔女團聚，即將臨盆嘅馬筱梅亦透露自己媽媽去到北京幫忙湊小朋友，仲打算帶頁朋友去珠海遊玩。此外，馬筱梅日前直播時就爆響口，指張蘭帶玥兒去睇北京新學校，係離家近嘅國際學校，玥兒都好鍾意，入去參觀足足兩個小時都唔走，張蘭亦表示玥兒又乖又懂事，想佢長期住北京陪自己。至於馬筱梅會返台灣生BB同坐月，之後就會返北京，佢話BB將來都會去北京成長及返學：「大陸的教育比較嚴格一點，也比較『卷』一些，如果從小在那裏受教育的話，他到其他地方會適應得很快。」

相反小S嘅20歲長女Elly（許曦文）、18歲次女Lily（許韶恩）多次表達對大S掛念之情，近日合體受訪時，談起最愛嘅媽媽、姨媽（大S），直言佢兩個係自己一輩子榜樣。對姊妹倆而言，姨媽大S係「家族凝聚力」導師。Elly表示姨媽從小就教導：「只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做甚麼事情。」呢份教誨體現於姊妹相處中，Lily坦言自己非常依賴家姐，甚至曾因搵唔到廁所都要打電話向Elly求救，即便Elly如今遠赴美國求學，羈絆亦未曾減弱，Lily甚至喺陪同姊姊安頓校園後，因意識到無法一齊回台而當場落淚。

近幾年，外界將姊妹倆優雅形象同媽媽小S年輕時嘅瘋狂舉動做對比，但私底下母女互動卻充滿反差萌。Elly透露母女會沉浸動漫世界；Lily則分享3人至今仍保有「抱小物入睡」嘅溫馨習慣。談及小S於《康熙來了》中經典梗圖與幽默片段，二人同樣無代溝，Lily最愛媽媽模仿來賓片段，私下會偷偷學表情；Elly最喜歡媽咪節目上同周杰倫扮打架。

雖然頂住「小S女兒的頭銜」，但遠在異鄉嘅Elly褪去明星光環，由煎燶蛋練就一身「鮭魚蒸飯」好廚藝；去年結束個人首場畫展嘅Lily，依家決定去澳洲讀大學。問到在人生旅程中，對方扮演咩角色，Lily認真提到：「對我來說，她有很多身份，她是家人、朋友、姊妹、知己。在不同的情況下，她會展現不同的一面。」Elly附和：「但在我眼裏，她始終如一。每個角色都融合在一起，對我來說，是個生命中無可取代的人。」2人雖性格迥異，姊姊理性分析、妹妹感性直覺，卻如同拼圖般互補，不自覺地為對方加油打氣，成為彼此最忠實的頭號粉絲。

對於大S的女兒「小玥兒」、兒子「小箖箖」沒出席母親逝世週年儀式，汪小菲的現任妻子馬筱梅表示：「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的，孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝」。至於她孕期的近況，馬筱梅表示：「一切都好，謝謝關心。」其實，馬筱梅先前就在直播中，透露大S兒女正在北京過寒假；至於兩人由誰照顧，馬筱梅解答：「我老公帶啊，我親娘帶啊，我親娘也來了呀，（保母）楊阿姨也在啊。婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」去年3，小玥兒、小箖箖同樣未參與母親大S的喪禮，當時馬筱梅遭網友指責不懂事後，曾回覆：「孩子們不應該有正常的生活嗎？他們是孩子並不想天天被關在家裡，你說的那種時候我們並未收到任何的通知，跟你們一樣看網路才知道的！」言下之意是指未接獲S家通知。

