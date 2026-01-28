大S離世快1年︱紀念雕像死忌揭幕 具俊曄親自設計藏無限深情

【on.cc東網專訊】台灣女星大S（徐熙媛）去年2月在日本旅遊期間，不幸因流感併發肺炎病逝，終年48歲；如今她離世將滿1年，昨日（27日）由大S老公具俊曄親自設計的紀念雕像已順利完成，坐落在金寶山碑林名人區，和已故男星高以翔為鄰，9階白色水泥階梯蜿蜒成S形，5個方形石塊夾道排列，紀念雕像以深灰色大理石為基座，幾名園丁在草地上灑水，清洗整理周遭環境。據悉，大S紀念雕像園區昨剛完工，預計在2月2日大S逝世周年揭幕。

現場所見，金寶山碑林名人區一塊區域有一座被黑布包起來的大型藝術品，幾名身穿藍色雨衣的園丁在濛濛細雨中拿著水管沖洗，整理周圍環境。據園丁透露，那座尚未揭幕的藝術品就是具俊曄設計的大S紀念雕像，園區當天（27日）剛完工。大S紀念雕像坐落於金寶山碑林名人區，與高以翔以及被譽為「台灣現代攝影第一人」的攝影大師柯錫杰為鄰，預計於2月2日大S逝世一周年揭幕。

大S紀念園區有9階白色水泥台階，蜿蜒而上呈現S形，兩旁有5個石塊，一邊3個一邊2個，都還包著白色塑膠布，紀念雕像擺設於階梯最上方，以深灰色大理石為基座，雕像後方有9格白色水泥牆，也設計成S形，牆邊有不銹鋼材質的弧形座椅，椅面以5圈條狀組成。大S紀念區整體設計不時可見到9的元素，而韓文「9」的讀音剛好與「具」相同，都是念作「구（gu）」，令人聯想具俊曄對大S生死不渝的感情。

對大S用情至深的具俊曄堪稱「現代版守墓人」，他在金寶山玫瑰園山腳下找到臨時落腳的別墅，可以遙望大S墓園，有空就會帶着鮮花、美食和照片上山陪伴大S。

大S的一對仔女近日亦趁放假，飛到北京陪伴嫲嫲張蘭，有指因汪小菲忙於工作，加上馬筱梅孕晚期不便照顧，所以兩姊弟今次去到嫲嫲家中。而張蘭釋出帶他們到公園遊玩的畫面，只見已經11歲的小玥兒身高已接近嫲嫲，張蘭攬到孫女實一實，又幫她整理衣服，之後又同孫仔打籃球，畫面溫馨。

