黎智英被判監 20 年
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
當時大S正歷經感情疏離與身體狀況不穩，包括兩次流產及產後癲癇等問題，情緒陷入低谷。她向吳佩慈提出這個想法，由自己負責工作賺錢，吳佩慈照顧孩子。吳佩慈當下半開玩笑回她：「姐是在唱衰我嗎？」但心裡明白，這是一種彼此扶持的承諾。她事後也提到，大S一直是她的重要依靠，「只要聽到她的聲音，就會覺得沒有過不去的事。」
大S與吳佩慈從高中時期就是「七仙女」閨蜜團成員，情誼深厚。吳佩慈曾多次表示「希望大S是親姐姐」，大S也在書中寫道「希望女兒們也能成為姐妹」。這個「重組家庭」的承諾雖因大S再婚具俊曄而未能實踐，但吳佩慈在大S逝世後持續懷念，也從未忘記這個像是玩笑的約定。
大S的「俠女」性格在親友圈中廣為人知，她對身邊人常展現保護姿態，也曾經濟支援阿雅、范瑋琪等好友。這段跨越三十年的閨蜜情誼，見證了超越血緣的深厚連結，也成為大S溫暖性格的又一證明。
延伸閱讀
大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在
其他人也在看
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。
Lisa重演《摘星奇緣Notting Hill》？與《白蓮會》團隊聯手拍Netflix浪漫喜劇
Lisa正式加入Netflix全新浪漫喜劇陣容，故事靈感來自1999年經典《摘星奇緣》（Notting Hill），講述當紅女星意外愛上普通書店店員的甜虐戀情。她將一人分飾類似茱莉亞·羅伯茨的超級偶像，展現舞臺魅力轉戰大銀幕。
向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂
電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。
Lisa、Jennie掀起「滑雪時尚」！從滑雪外套到滑雪眼鏡，沒有下雪也要把裝備穿起來
滑雪季節又來了，身邊不少朋友都計劃去日本、韓國或歐洲滑雪。時尚界就來參一腳，把「滑雪時尚」掀起來，Jennie、Lisa也在IG上發布滑雪穿搭，讓滑雪裝備看起來都超時尚。甚至有些裝飾，如滑雪眼鏡都被掀起熱潮，不是滑雪季都要把它們穿起來，一起來看看這股滑雪時尚風吧！
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
歐錦棠爆李龍基冇誠信 開拍前夕突拒演：合作精神去咗邊？
歐錦棠回憶當年拍攝ViuTV劇集《打天下2》嘅經歷，特別提到兩位截然不同嘅老演員，一位係有職業道德、已故嘅袁祥仁；另一位則是令佢失望嘅李龍基
蔡一傑59歲延開22席生日宴 外地Fans趕飛機到賀好感動 願望大家健康開心
草蜢的蔡一傑59歲快樂生辰，日前他在九龍城的酒樓筵開22席，與大約300位歌迷舉行生日晚宴，傑少親友和前輩查小欣亦來到賀。
墨西哥：已向古巴派出運送援助物資2艘船
（法新社墨西哥市8日電） 墨西哥外交部今天指出，墨西哥已經向古巴派遣兩艘載有人道援助物資的船隻。墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
非常檢控觀 ｜ 吳大強吳偉豪父子第一次合作拍劇同框畫面曝光！
「蝴蝶花殺手」單元，所有證據及線索均指向展熊飛（吳偉豪飾）是兇手，加上吳偉豪Ricco全程仇恨及殺氣滿滿的演出，以及Ending一幕不懷好意兼一身「雨衣怪客」造型
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
區區短炒｜將軍澳都會駅三房920萬沽 原業主8個月帳賺102萬
樓市回升，區區有短炒，將軍澳、粉嶺、筲箕灣都出現持貨不足1年轉售單位賺錢個案，而且不再單單是細價樓，將軍澳都會...
NBA全明星賽｜三分球大賽名單出爐 利拿特驚喜參戰 今季首度亮相
NBA公布，今年全明星三分球大賽名單，35歲的利拿特（Damian Lillard）驚喜參賽，將與太陽的布卡（Devin Booker）、騎士的米曹（Donovan Mitchell）、金塊的梅利（Jamal Murray）等射手同場較量，挑戰捧走個人第三個冠軍獎盃。
馬思純孖黃明昊「母子」合體 扭腰乞籮大跳辣舞
【on.cc東網專訊】金馬影后馬思純不止演技出眾，原來跳唱俱佳，昨晚（7日）馬思純擔任內地歌手黃明昊的演唱會嘉賓，兩人在電影《我的媽耶》中飾演「母子」，今次母子合體大跳辣舞《沒有明天》，馬思純以低胸連身短裙配黑色皮褸上陣，性感火辣，她做出扭腰及乞籮動作，意態撩人
31 歲男網上稱大年初一金鐘站放炸彈 涉兩罪被捕 警檢獲懷疑仿製槍械｜Yahoo
警方接獲市民報案，有人聲稱會於農曆大年初一在港鐵金鐘站放炸彈。疑犯在線上遊戲的玩家討論區上，以文字表示會放炸彈。警方分析情報後，昨日（6日）在沙田拘捕一名 31 歲本地男子，並在其住所內搜出 3 支懷疑仿製槍械，現正扣留調查。
【壽司郎】2月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一
凡於2月嘅所有星期一，即2月2、9、16及23日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
【惠康】開運價優惠 日本蜜柑 $55/盒（即日起至12/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有日本青森縣蘋果禮盒、日本蜜柑、美國袋裝珍寶臍橙4個裝、阿一祿福袋、永樂粉麵廠雜錦味中式麵出奇盒、薀莎堡經典丹麥曲奇藍罐/雜錦曲奇紅罐/金罐、華園均香芝麻蛋卷、白蘭氏蟲草雞精、巴黎之花不記年香檳同埋軒尼詩VSOP干邑，快啲嚟惠康辦年貨啦！