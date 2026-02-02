大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護

台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

這座由具俊曄授權予李承道設計的「熙媛的永恆軌道」雕像，經歷數月反覆討論修正，最終以不鏽鋼與黃銅鑄造完成。雕像有九個立方體，如行星般圍繞著大S，它們既是具俊曄最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。設計者指：「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

廣告 廣告

小S致辭感謝具俊曄為大S付出的一切，「為我姐設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。」小S也感謝姐夫具俊曄在大S離開了之後仍對她不離不棄，每天守護著大S，「當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姐在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姐夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姐夫！」

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

（IG@djkoo）

具俊曄跟大S在2022年2月8日在韓國完成結婚登記，並於3月在台灣跟大S結婚，具俊曄也為愛在身上刺青代表「永不分開」的戒指與文字。結婚3年的時間，也經常看到他們甜蜜放閃。雖然去年大S離開了，具俊曄對大S的愛還是很堅定，會每天去大S的墓「陪著」大S，也為大S安排了紀念雕像，紀念大S亦可以讓愛著大S的人記掛著她。過程中，具俊曄都以不張揚的態度默默守護大S，直接用行動來對大S實現無條件的愛。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping