大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
節目內容提到，大S旅日期間感染流感，後續出現肺炎與敗血症症狀。病情加重後，她多次向家人表示想回台休養，因此家屬安排返台治療。不料在前往機場途中，她突然心臟停止跳動，被緊急送往附近醫院，歷經14小時搶救仍宣告不治，死因為敗血症引發多重器官衰竭。
節目分析，大S本身患有先天性心臟二尖瓣脫垂、癲癇，以及妊娠毒血症後遺症，免疫力較弱，感染後容易快速引發心肺功能衰竭。當時載送她的司機也轉述，她在車上已出現嘴唇發紫、雙眼緊閉的情況，狀態相當危急。
部分觀眾對家屬當時選擇返台治療提出質疑，認為病況嚴重時不應移動，可能影響救治時機，也有人質疑未安排專業醫療轉運。不過節目組說明，返台是尊重大S「回家治療」的意願，實際醫療決策仍須以正式醫療紀錄為準。
【on.cc東網專訊】荔枝角收押所一名70歲男性還押在囚人士今日（5日）在公立醫院因病不治。
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
孫藝珍近日在工作花絮中以俐落短髮搭配一件亮眼紅色「羽絨外套」現身，再次證明真正的好氣色與氣場，能把高難度的大紅色穿得毫不費力。畫面一曝光立刻引發熱議，不少網友直呼「這種顏色真的只有孫藝珍撐得起來」。而
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及 4 人，曾到沙田新城市廣場一期 Odelice 晚膳。近期與諾如病毒相關的食物中毒個案持續增加，一星期錄得 5 宗群組感染。中心提醒市民提高警覺，避免進食生蠔等高風險食物，並注意個人、食物及環境衞生。
前十字韌帶（ACL）斷裂是一種嚴重的膝關節損傷，常見於年輕及活躍的成年人。韌帶斷裂會導致膝關節不穩，影響膝部功能、降低活動能力及生活質素1,2，長遠有機會增加膝關節炎的風險3。ACL斷裂傳統多以手術治療，但近年研究發現物理治療中一種名為交叉固定法（Cross-Bracing Protocol）的非手術方案對ACL斷裂展現出顯著的效益。以下本文會介紹交叉固定法的原理和有關研究結果，講解這項嶄新治療在ACL斷裂康復中的關鍵角色。
積極推動「勞動改革」的日本，為了能讓員工工作得沒有後顧之憂，企業主提供了各式各樣的員工福利，甚至有公司為了和其他公司做出區別，推出一些特別的制度，讓人驚呼「竟有這種福利!?」 小編向周遭在日本工作的外國朋友打聽，「好吃驚的日本企業福利」究竟有哪些呢？有些令外國人超忌妒的福利，或是對日本人來說非常普通，但看在外國人眼中覺得不可思議的制度等等，好多有趣又意外的回答！（以下為受訪者的個人意見）
「食物中毒」醫學上稱食源性疾病，是指經由食物進入人體的生物、化學或物理媒介物所引致的疾病，主要可分為感染性及中毒性。
（法新社明尼阿波利斯4日電） 美國執法人員近期在明尼蘇達州掃蕩非法移民時，射殺兩名民眾，在全美引發強烈反彈，川普政府今天宣布，將撤離在明州的700名移民執法官員。法新社報導，美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的執法行動中，擊斃37歲當地女子古德（Renee Nicole Good）。
一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
HBO熱門美劇《高校十八禁》性感女神 Sydney Sweeney 推出個人內衣品牌 SYRN，親自操刀設計兼代言，宣傳照傲人曲線盡顯，Seductress 誘惑系列頭炮開賣數小時全清空！
去年11月大埔宏福苑發生世紀大火災，政府成立的獨立調查委員會今早（5日）舉行指示會議，釐定職權範圍及未來工作時間表。委員會主席陸啟康宣佈，公開聽證會定於今年3月19日在展城館展開，委員會目標在9個月內完成工作，除調查起火成因及火勢蔓延因素外，調查範圍將破天荒擴展至審視大型樓宇維修工程是否存在「圍標」及角色衝突等系統性問題。
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來反應熱烈。電影上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日錄得$87,464,735，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！
【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達1千3百萬。以下為2月5日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天不再反對英國依協議將印度洋的查哥斯群島主權移交給模里西斯。根據去年5月達成的協議，英國將把查哥斯群島（Chagos Islands）的主權移交給模里西斯，但由美英軍方聯合運作的基地將以99年租約方式保留。
在實際操作層面，Toronto 將三年級後衛 Ochai Agbaji 連同 2032 年次輪選秀權與現金，一併送至 Brooklyn Nets；作為交換，Raptors 承接 Chris Paul 330 萬美元薪資，配合 Agbaji 合約離隊，成功把球隊薪資壓到聯盟 1.879 億美元奢侈稅門檻以下。對 Los Angeles Clippers 而言，這筆交易也正式劃下與 Paul 長達兩個月僵局的句點——據報因與主帥 Tyronn Lue 在領導風格上意見不合，他一度被「流放」出球隊輪換。隨著送走 Paul，Clippers 不但騰出一個名額，亦在整體奢侈稅罰款上節省約 700 萬美元。