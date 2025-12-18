lululemon年末大減價低至3折
大S那麼勇敢正義「以為她會活比我們久」！蔡康永嘆：我相信的事情都是自欺欺人
蔡康永近日在節目《世相訪談》中談到大S離世，坦言自己曾因她一貫勇敢、痛快的性格，產生一種錯覺，「我一直以為她會活得比我們都久。」
他形容，大S「是一個勇敢的人，也是一個痛快的人」，這些特質讓他誤以為「她應該要有力量，可以保護她活得比我們久」，甚至相信她會「活得比我們堅強」。直到大S離開，他才意識到這些想法其實只是自我安慰，「當她死掉的時候，對我來講就會覺得：我相信的那些事情，其實就是自欺欺人的事情。」
蔡康永進一步說，那是一種被文明灌輸的錯誤信心，「文明給了我一些不該存在的信心，讓我以為一個人的勇氣，或者一個人的自由，可以保護她的存在，其實未必。」在他看來，大S的離開只是再次驗證了這個殘酷的現實。
談到面對失去的狀態，他形容自己在不同時刻有不同的選擇，「需要安慰的時候，我就想像她還在；必須面對的時候，我就承認她離開了。」這種感覺就好像翻開一本童話書，卻看到空白的書頁，「你以為王子跟公主會過著幸福快樂的日子，結果翻到後面是空的，你會覺得，這不是你答應我的事。」
在蔡康永眼中，大S離開，也意味著小S「有一部分消失了」。他提到，今年金鐘獎陪小S上台時，自己的角色其實已經不是搭檔，「人家說那天去金鐘獎我們的任務是頒獎，可是我的任務其實是她。」他說，自己做的，是陪小S從不願意出現的狀態，到願意出現；從不能笑的狀態，到能夠笑。
他回憶，過去和小S合作多年，從來不需要擔心她的臨場反應，「她永遠都比我想的表現得更好十倍。」小S當下的反應，總是超出他的預期，也讓工作變得有趣，「她帶給我的樂趣，就大過任何精密排練後的成果。」但這次金鐘獎狀態明顯不同，「她不是那個我可以置之於不理、讓她自生自滅，結果表現得比我想像好很多的人。」
這一次，蔡康永更在意的是陪伴，「這次的相處，是我想要陪伴她一起度過一些，我自己都難以想像我能不能夠度過的狀況。」因此他認為，那天小S應該一個人上場，「我們不想要一個人湮滅她自己的感覺，來遷就我們。」他希望小S能有時間消化自己的傷痛，也讓身邊的人理解，她為此付出了多少心力。當看到小S重新露出笑容，他只說，「我就覺得我做到了，就只有這樣而已。」
回顧《康熙來了》停播至今的十年，蔡康永認為，那是一個很好的時間點，不在巔峰，但還有人看，「就像約會一樣，在別人還留戀不捨的時候說我要回家了，對方會願意再想念你一陣子。」
這十年間，他慢慢放下對文學家、藝術家或電影導演等創作者身分的迷信，「那些名家隱藏在作品背後的心靈，其實跟我很像，跟所有人都很像，他們不是神。」他也發現，文字與畫能帶來超出想像的安慰力量。當被問到這十年裡有什麼是不變的，他指著畫上的三個字說：「還有愛。」他認為，只要這件事還在，人就還有依靠。
