最溫柔的大S！陌生網友求助學費「她二話不說就匯款」 12年暖心拒收回報

近期一則網路留言，意外揭開大S（徐熙媛）生前鮮為人知的溫暖行動。2013年她默默資助一名陝西大學生2萬元學費（約新台幣9萬元），直到今年受助者發文致謝，這段善意才首度被外界看見。

事件可追溯至2013年。一名陝西籍大學生因家庭變故無力繳交約8900元人民幣的學費，情急之下透過微博向多位藝人求助，當時只有大S回應。他們並未多做交流，她也未要求任何證明，便透過朋友直接匯出2萬元，金額遠超學費所需，還特別叮嚀「不用還錢」。資助後她更主動取消對對方的微博關注，兩人從此失聯，把這份善意完全留在檯面下。

雖然這位學生後來因現實因素輟學，未能如願把錢還給大S，但12年來始終記著這份恩情。直到大S於2025年2月離世，他才選擇公開這段往事，緬懷這位「低調又溫柔的恩人」。

事實上，大S的公益行動一直相當低調。她曾私下匯款30萬元給白血病童家庭，還貼心叮囑「不夠再說」；也資助過早產兒醫療費、多動症兒治療費。更令人敬佩的是，她連續13年每月捐出20萬元給動物保護協會，並與姐妹共同成立「俠女公益團體」，提供協助流浪動物、受虐婦女等弱勢族群，多數善舉都經由私人管道完成，從未主動對外分享。

受助者的回饋同樣令人動容。他受到大S影響，從受助者成為助人者，不僅曾在生活中制止家暴、保護流浪動物，也在網路爭議期間堅定維護大S的名譽，形成一種「善意反饋」的正向循環。這次曝光後，許多網友都感嘆「她真的很善良，可惜了」、「熙媛是做實事的人」。也有人不解，為何她生前的公益行動從未被廣泛傳遞，反而屢屢遭受外界負面揣測。

