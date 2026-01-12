跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
大S離世快1年了…粉絲飛到台灣獻花祭拜「終於來見妳」 一段話讓網友都鼻酸
大S徐熙媛離世即將滿一年，近日一名大陸粉絲專程飛到台北，前往金寶山墓園獻花，並寫下滿懷想念的文字，意外在網路上引發熱議。他透露，這趟旅程先是搭巴士轉公車、再叫計程車，最後在好心司機的協助下，才找到大S的墓地。站在墓前，他忍不住落淚：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」
大S離世近一年來，陸續有海外粉絲特地到墓地獻花，也有人在各地的寺廟點起長眠燈，還有粉絲集資在紐約時代廣場播放大S的懷舊影像，用不同方式表達懷念。在不少粉絲心中，大S不只是螢幕上的偶像，更影響了他們看待人生的方式。她生前說過的話，如「萬物皆有靈」、「把每天當最後一天活」，至今仍被網友反覆引用。有粉絲感慨：「她教會我勇敢去愛，也有力量離開。」
而在墓園的另一側，具俊曄的身影也成為許多人關注的焦點。大S離世後，他幾乎每天都風雨無阻地前往金寶山，截至2026年1月已接近300天。他曾被目擊帶著大S生前喜愛的食物祭拜，細心擦拭墓碑，甚至來不及坐下休息就開始整理環境，至今都還沒斷了這個日常習慣。
大S離世後，許多人用各自的方式延續思念。就像那名粉絲在墓前寫下的話：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」
