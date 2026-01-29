大S離世將滿1年…紀念雕像完成了！ 具俊曄親自操刀「細節藏滿深深的愛」

女星大S（徐熙媛）去年2月隨家人到日本東京旅遊時，不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲。距離她辭世將滿一周年，據傳由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像已順利完工，並運送到金寶山碑林名人區放置，預計在2月2日當天舉行揭幕儀式。

據《壹蘋新聞網》報導，紀念雕像園區位於金寶山碑林名人區，與已故男星高以翔相鄰，目前雕像仍以黑色帆布覆蓋，只能看到下方為大理石材質的基座，全貌要等揭幕當天才會正式曝光。園區通往雕像的是一條蜿蜒而上的白色水泥階梯，共有9階，整體動線設計成「S」形；雕像後方則設有9格白色水泥牆，同樣呈現S形排列。園區內多處融入「9」的元素，據悉是因為韓文「9」的發音與具俊曄的「具」相同，象徵他對大S至死不渝的情感。

除了階梯與牆面設計，現場也可見深灰色雕像基座、兩側5塊方形石塊，以及設置在牆邊的不鏽鋼弧形座椅，椅面由5圈條狀組成。園區日前已整理完成，為揭幕儀式做準備。

小S、具俊曄等家人將出席雕像揭幕儀式。（圖片來源：臉書 小S 徐熙娣）

揭幕當天，S家將以低調方式進行簡單儀式，預計在下午2點由小S、S媽黃春梅、具俊曄等家人，一同將覆蓋在雕像上的黑色帆布取下，隨後一家人站在雕像前，向大S說說心裡話，儀式便告一段落。現場也將邀請大S生前的藝人閨蜜與親友到場追思，但家屬不希望活動受到打擾，屆時園區會安排保全人員圍繞維持秩序，阻擋外界靠近，盼能在平靜、私密的氛圍中完成揭幕。

對於相關安排，經紀人僅低調表示：「私人聚會我就不多說。」

大S離世後長眠金寶山，具俊曄也宣布全面停工，這一年來幾乎天天前往陪伴亡妻，同時親自投入紀念雕像的設計與監工。不少網友曾在祭拜大S時巧遇具俊曄，目睹他細心擦拭墓碑的畫面。外界一度傳出他可能在揭幕後返韓探望家人或前往紐約散心，但最新消息指出，具俊曄在儀式結束後暫時不會離開台灣，仍會留在台北，持續前往金寶山陪伴大S。

妹妹小S在痛失姊姊後至今全面停工，S家人也希望用最單純、低調的方式，陪伴大S走過離世滿一年的重要時刻。

