天主教小學槍擊案釀2死17傷 教宗深感哀痛
（法新社明尼阿波利斯27日電） 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一所學校今天舉行晨間彌撒時傳出槍響，造成2名學生喪生、17人受傷，成為美國近期又一起震驚社會的暴力悲劇。教宗良十四世表示對這起事件「深感哀痛」。
明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局長歐海拉（Brian O'Hara）表示，當數十名學生在領報堂參加開學第一週的彌撒時，槍手從窗戶向教堂內掃射。
這座教堂位於明尼蘇達州中西部最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis），緊鄰一所附設的天主教學校。
歐海拉表示：「兩名年僅8歲與10歲的孩童在座位上遭槍擊喪生。」他補充說，另有14名兒童及3名年長教友受傷。
史上首位美國籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示，他對這起悲劇「深感哀痛」。
