天主教香港教區80周年 李家超：教區持續發揮正能量促進共融

天主教香港教區迎來成立80周年，今日(18日)舉行「愛‧傳希望」祝福香港音樂祈禱會。行政長官李家超在致辭中指出，香港正處於「由治及興」的關鍵節點，需要社會各界同心協力，把握機遇、迎接挑戰；強調「深信教區會繼續散發正能量」，與政府及市民攜手推動社會和諧共融。

李家超讚揚教區多年來透過教育、醫療及社會服務，為無數家庭注入希望，為市民人生帶來鼓勵；回顧教區與香港社會多年來並肩同行，風雨同路。作為全港最大的辦學團體，教區培育了一代又一代德才兼備的社會棟樑；同時設立醫院及診所，以專業與仁心守護市民健康。

李家超續稱，在社會不同角落，教會持續推展多元服務，關懷弱勢、扶助貧困、照顧長者、支援家庭，跨越宗教、種族及階級界限，實踐「愛人如己」的精神，展現包容共濟的香港價值。

