中國政府通報暫停進口日本水產品
【天仁茗茶】茶飲每單減$2（20/11-21/11）
11月21日就是一年一度世界哈囉日，天仁茗茶由今日起向大家致意，凡於11月20-21日於門市購買茶飲，即享每筆消費減$2優惠！
全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/11/20 - 2025/11/21
地點：天仁茗茶分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 19 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 3 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 23 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 22 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 19 小時前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 6 小時前
港股火熱IPO「後遺症」顯現 年內還將面臨逾1900億港元解禁衝擊
【彭博】— 以寧德時代、恆瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，給近期走勢出現疲態的香港股市再添新的壓力。Bloomberg ・ 3 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
車位大過納米樓｜九龍塘巨無霸新盤 12年以來九龍區最大一手物業 實用面積高達13,864平方呎
九龍塘罕見超大碼洋房登場。理想集團位於喇沙利道50號的項目昨日上載樓書，僅設一幢洋房，實用面積達13,864平方呎，為《一手住宅物業銷售條例》於2013年4月實施以來九龍區面積最大的全新一手物業。項目主打超大戶外空間，配套包括約4,796平方呎花園、約3,244平方呎天台及約1,075平方呎庭院，整體規模於九龍區同類罕見。間隔方面，洋房內置升降機，地下為客飯廳並設私人泳池；一樓及二樓為寢區，共規劃6間睡房及1間保姆房；地庫則設健身室及儲物室，迎合高端市場對室內外空間及設施的需求。喇沙利道50號此幢「巨無霸」亦改寫九龍區一手面積紀錄，超越嘉里建設（00683）位於九龍半山的緹外院墅C，後者實用面積為11,692平方呎，紀錄由此被推前。區內過往亦有逾萬平方呎大宅個案，如九龍塘皇廷滙A號屋（路勁基建（01098）主席單偉豹私人持貨），實用面積10,945平方呎，去年3月以3.4億元易手，折合呎價31,064元，反映九龍塘超級洋房向來備受追捧。另外，洋房自設323平方呎停車位，比市面上的納米樓單位面積更大。閱讀更多：緹外「巨無霸」洋房10.3億沽，創九龍一手住宅售價新高！龍床盤再現！長沙灣幸薈28Hse.com ・ 1 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 22 小時前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 1 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前