【天仁茗茶】茶飲每單減$2（20/11-21/11）

11月21日就是一年一度世界哈囉日，天仁茗茶由今日起向大家致意，凡於11月20-21日於門市購買茶飲，即享每筆消費減$2優惠！

日期：2025/11/20 - 2025/11/21

地點：天仁茗茶分店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

