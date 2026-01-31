【天仁茗茶】上環店結業優惠 買任何茶飲即送茶包（即日起至05/02）

天仁茗茶上環分店的因租約期滿，將於2月5日結業。為答謝各位支持，由即日起至2月5日，購買任何茶飲即送茶包一包，全場茶葉商品亦以特價88折發售。

日期：即日起至2026/02/05

地點：上環摩利臣街地下10號舖

