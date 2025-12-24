【天仁茗茶】茶飲買五送一（24/12-30/12）

今個聖誕，於天仁門市或經香港天仁茗茶APP下單，均有買5送1優惠大放送，只需4杯價錢即可享5杯快樂，優惠不設上限，多買多送！

日期：2025/12/24 - 2025/12/30

地點：天仁茗茶分店

