天后女子大廈天台危坐 救援人員開氣墊戒備

【on.cc東網專訊】天后有人危坐高處。今午(18日)12時42分，有途人報案指一名女子於永興街2A至2E號大廈天台位置危坐。救援人員接報到場在大廈對開位置張開救生氣墊戒備，並登樓向事主展開游說，人員正了解女子危坐原因。

運輸署宣布，因有人在危險位置，永興街介乎興發街與電氣道之間的全線現已封閉。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

醫管局精神健康專線： 2466 7350

明愛向晴軒： 18288

東華三院芷若園： 18281

「情緒通」熱線： 18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk

