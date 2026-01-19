天后美食｜一鍋一炙一蒸「酒屋一杯喜」冬日三寶暖到入心

冬風一到，最想做的事，大概就是約幾個朋友躲進居酒屋，來一杯熱燗清酒，配上一桌熱騰騰的料理，慢慢吃、慢慢聊。 今個冬天，天后清風街小巷裡的「酒屋一杯喜」，特別端出三款「冬日三寶」，由日本漁港直送新鮮海味，以蒸、炙、鍋三種方式，把鮮味發揮到極致，一次過滿足海鮮控的所有幻想。





鐵盒蒸蠔：把漁師秘技搬進居酒屋

第一道必試，是靈感來自日本漁民傳統智慧的鐵盒蒸蠔，主角選用肥美的廣島 L3 生蠔，連同清酒一起放進鐵盒蒸煮，沒有多餘調味，只靠海水與酒香撐起全場。 打開鐵盒的一刻，蒸氣夾雜蠔香撲鼻而來，仿佛站在日本漁市場旁邊，看著剛起網的蠔即席上桌，每一口都鮮甜多汁、肉厚飽滿，鹹香在口腔裡慢慢延伸。​

這道「鮮味爆燈」的鐵盒蒸蠔有兩個份量選擇：6 隻每份港幣 238 元，或者 12 隻每份 $438 ，無論是二人小酌，還是一大班人分享，都能找到剛剛好的節奏。​





炭火腦天：識食人限定的魚中極品

想吃得再奢華一點，便不能錯過被譽為「識食之人必點」的炭火腦天——這是吞拿魚頭頂的精華位置，每條魚只得 2 至 4 片，數量極為有限，每日由澧洲空運直送。 店方以備長炭輕火炙燒，僅灑少許岩鹽提味，讓魚油遇上炭火時散發出的香氣成為主角，魚肉柔軟得像絲般，一入口便融開，只留下油脂與炭香在口腔盤旋。​

腦天的油潤感與炭火焦香交織，加上輕微的鹹度，特別適合配一口清酒或highball，慢慢細嚐餘韻。 每份四件，售價 $198 ，數量有限，想試的話最好早點來報到。​





冬季限定白子鍋：三大海味之王同場大爆發

冬天如果沒有來一鍋，總覺得好像少了儀式感；而這一鍋冬季限定白子鍋，對海鮮迷來說簡直是夢幻組合。 鍋裡集合了三大冬季海味之王——鮟鱇魚肝、鱈魚白子和廣島生蠔，再以熬煮多時的雞湯作湯底，鮮味層層疊上去，每一匙都是濃縮精華。​

鮟鱇魚肝被稱為「海中鵝肝」，質地細膩柔滑，入口即化，帶著微微甘香與油脂氣息，是冬季限定的重磅角色。 鱈魚白子外層微彈，內裡柔若奶油，一咬即爆汁，奶香在舌尖漫開；廣島生蠔則飽滿圓潤，咬下去是海水的鹹與蠔本身的甜，像是瞬間被帶到瀨戶內海的漁船上。​

三款海味在濃郁雞湯中慢慢熬煮，湯頭由清轉濃，每喝一口都能感覺鮮味不斷進化。 白子鍋提供兩款份量：2 人份 $238，4 人份 $398，很適合一行人由前菜到鍋物慢慢吃到深夜。





酒屋一杯喜

地址：天后清風街1A-1B地下

電話：: 6689 8581