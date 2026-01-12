天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

天氣轉凍最適合約埋朋友去居酒屋「暖身」！位於天后清風街的隱世日式居酒屋「酒屋一杯喜」(Sakaya Ippaiki)，今個冬天推出極具話題性的「冬日三寶」。除了有齊白子、鮟鱇魚肝的超邪惡鍋物外，還有漁師風味的鐵盒蒸蠔及極罕見的吞拿魚稀有部位，加上店內定期的 Live Band 演出，絕對是放工後 Chill 一晚的最佳選擇！即睇以下 3 大必食推介！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

冬季限定白子鍋 $238歎齊「海中鵝肝」鮟鱇魚肝

冬天怎能沒有鍋物？這款「冬季限定白子鍋」絕對是海鮮控的夢幻逸品。湯底以雞湯熬煮數小時，濃郁鮮甜，而主角則是集結了三大冬季海味之王：鱈魚白子：口感如忌廉般柔滑，一咬爆汁，濃郁奶香在舌尖綻放 。鮟鱇魚肝：被譽為「海中鵝肝」，油脂香氣豐富，入口即化 。廣島生蠔：飽滿圓潤，吸收了湯底精華更顯鮮味 。最驚喜是性價比極高，2 人份只需港幣 $238，4 人份亦只需港幣 $398 ，平均每人百多元就能享受到這種「痛風級」的滋味！

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

漁師秘技「鐵盒蒸蠔」 廣島 L3 巨蠔清酒提鮮

想感受日本漁市場的風味？必試這道「鐵盒蒸蠔」（6隻$238 / 12隻$438）。店家採用日本漁民的傳統智慧，將肥美的廣島 L3 生蠔放入鐵罐中，加入清酒直接加熱蒸煮 。這種做法無需多餘調味，清酒的香氣能激發出蠔肉的鮮甜，同時保留了海水的鹹香。打開鐵盒瞬間蒸氣騰騰，蠔肉肉厚多汁，每一口都是大海的精華 。

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

炭火燒吞拿魚「腦天」 每日豐洲直送

識食之人一定聽過「腦天」(4件/$198)！這是吞拿魚頭頂的精華部位，每條魚只有2至4片，數量極之稀少，可謂有錢都未必食到的珍味 。餐廳每日由日本豐洲空運直送，經備長炭輕輕炙燒後，灑上少許岩鹽調味。魚肉軟嫩如絲，油脂豐盈程度不輸大拖羅，炭香撲鼻，入口即化 。

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

同場加映：每週 Live House 之夜 歎住串燒聽本地音樂

「酒屋一杯喜」不僅是餐廳，更是一個推廣本地音樂文化的平台。店內逢星期二及四晚上會化身小型 Live House，邀請本地獨立音樂人現場演出 。一邊品嚐炭香四溢的串燒、紫蘇雞皮蝦串，一邊喝著店內超過 40 款的日本燒酌或果酒 ，在音樂聲中度過微醺的夜晚，是天后區內難得的放鬆好去處。

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

酒屋一杯喜 (Sakaya Ippaiki)

地址：天后清風街 1A-1B 地下（地圖按此）

電話：6689 8581

營業時間：星期日、一及二：12:00-15:00；18:00-23:00；星期三至六：12:00-15:00；18:00-02:00

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多天后美食推介

天后美食｜懷舊港式小食店「登登登凳」必試足料碗仔翅/自家製豬油渣麵

天后美食推薦10間！港式居酒屋/蠔白湯拉麵/百年歷史糖水

天后美食｜炸髀店轉營「青雪商店」賣拉麵 招牌三黃雞雞白湯拉麵/蠔白湯拉麵

更多銅鑼灣美食推介

銅鑼灣雞三和｜日本名古屋雞料理名店進駐時代廣場 第五代社長家訓：只可專注做雞

銅鑼灣美食｜港式火鍋店「去滾」全新菜單 推介招牌沙嗲湯/鴛鴦湯底/潮汕手切牛頸脊/潮汕墨魚丸

銅鑼灣美食｜紅粧蜀語打破川菜即辣觀念 薄荷椒麻蟶子皇/毛血全家旺/麻婆豆腐龍蝦

銅鑼灣美食｜銅鑼灣心燒食堂逆市擴張 同區開心燒酒場！

銅鑼灣美食｜新加坡第一海南雞 「文東記」登陸銅鑼灣 必試白切雞/脆皮豆腐

銅鑼灣美食｜鮨穴全新女士之夜！週三限定清酒放題任飲1.5小時！女士最低消 $140+一系列高質壽司和食

銅鑼灣美食︱復古fusion甜品店 打卡瀑布刨冰 + 茅台朱古力布丁 + 大大件花膠雪燕椰汁

銅鑼灣美食｜全新中菜「大宅」落戶問月酒店！招牌必食推介濃油赤醬煙燻平原雞/大宅佛跳牆

銅鑼灣美食｜銅鑼灣CulinArt 1862半放題套餐半價優惠！人均$439起食炙燒吞拿魚/生牛肉薄片/法式焗龍蝦米多

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？