天后美食｜隱世居酒屋推冬季限定「痛風級」白子鍋！$238歎鮟鱇魚肝＋廣島蠔 必試極罕炭火吞拿魚腦天＋Live Band

位於天后清風街的隱世日式居酒屋「酒屋一杯喜」(Sakaya Ippaiki)，今個冬天推出極具話題性的「冬日三寶」，即睇內文：
天氣轉凍最適合約埋朋友去居酒屋「暖身」！位於天后清風街的隱世日式居酒屋「酒屋一杯喜」(Sakaya Ippaiki)，今個冬天推出極具話題性的「冬日三寶」。除了有齊白子、鮟鱇魚肝的超邪惡鍋物外，還有漁師風味的鐵盒蒸蠔及極罕見的吞拿魚稀有部位，加上店內定期的 Live Band 演出，絕對是放工後 Chill 一晚的最佳選擇！即睇以下 3 大必食推介！
冬季限定白子鍋 $238歎齊「海中鵝肝」鮟鱇魚肝
冬天怎能沒有鍋物？這款「冬季限定白子鍋」絕對是海鮮控的夢幻逸品。湯底以雞湯熬煮數小時，濃郁鮮甜，而主角則是集結了三大冬季海味之王：鱈魚白子：口感如忌廉般柔滑，一咬爆汁，濃郁奶香在舌尖綻放 。鮟鱇魚肝：被譽為「海中鵝肝」，油脂香氣豐富，入口即化 。廣島生蠔：飽滿圓潤，吸收了湯底精華更顯鮮味 。最驚喜是性價比極高，2 人份只需港幣 $238，4 人份亦只需港幣 $398 ，平均每人百多元就能享受到這種「痛風級」的滋味！
漁師秘技「鐵盒蒸蠔」 廣島 L3 巨蠔清酒提鮮
想感受日本漁市場的風味？必試這道「鐵盒蒸蠔」（6隻$238 / 12隻$438）。店家採用日本漁民的傳統智慧，將肥美的廣島 L3 生蠔放入鐵罐中，加入清酒直接加熱蒸煮 。這種做法無需多餘調味，清酒的香氣能激發出蠔肉的鮮甜，同時保留了海水的鹹香。打開鐵盒瞬間蒸氣騰騰，蠔肉肉厚多汁，每一口都是大海的精華 。
炭火燒吞拿魚「腦天」 每日豐洲直送
識食之人一定聽過「腦天」(4件/$198)！這是吞拿魚頭頂的精華部位，每條魚只有2至4片，數量極之稀少，可謂有錢都未必食到的珍味 。餐廳每日由日本豐洲空運直送，經備長炭輕輕炙燒後，灑上少許岩鹽調味。魚肉軟嫩如絲，油脂豐盈程度不輸大拖羅，炭香撲鼻，入口即化 。
同場加映：每週 Live House 之夜 歎住串燒聽本地音樂
「酒屋一杯喜」不僅是餐廳，更是一個推廣本地音樂文化的平台。店內逢星期二及四晚上會化身小型 Live House，邀請本地獨立音樂人現場演出 。一邊品嚐炭香四溢的串燒、紫蘇雞皮蝦串，一邊喝著店內超過 40 款的日本燒酌或果酒 ，在音樂聲中度過微醺的夜晚，是天后區內難得的放鬆好去處。
酒屋一杯喜 (Sakaya Ippaiki)
地址：天后清風街 1A-1B 地下（地圖按此）
電話：6689 8581
營業時間：星期日、一及二：12:00-15:00；18:00-23:00；星期三至六：12:00-15:00；18:00-02:00
