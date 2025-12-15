天后美食｜懷舊港式小食店「登登登凳」必試足料碗仔翅/自家製豬油渣麵

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
天后最近新開一間懷舊港式小食店，主打的碗仔翅、滷水小食及煎腸粉等好味足料，連近年買少見少的豬油渣麵都有，開業不久已儲落不少熟客。即睇Yahoo專訪：
位於天后電器道的「登登登凳」是一間懷舊港式小食店，招牌的碗仔翅、滷水小食等都是自家製作，連豬油渣麵的豬油渣都堅持自己炸。
製片出身 開小食店尋回憶中的美味
店主David是位入行逾30年的資深製片人，多年來曾因為大部份電影遷移北上製作、經濟不景氣等大環境，工作變得不穩定，於是製片、餐飲雙線發展，曾夥朋友經營大學canteen飯堂、開茶檔等，至今半退休的他，在天后開了一間小食店，因為他覺得「很多食物現在即使吃得到，也不是昔日那滋味了。」於是索性自己做，希望重現小時候喜歡的味道。
日賣60碗 超足料碗仔翅
David大推自家製作的碗仔翅，他說現在在坊間吃到的不是重味精吃了會口渴，就是一個配料非常少的豉油生粉芡，越吃越失望，他決心做一個零味精兼極足料的碗仔翅。做這小食非常花工夫，單是將配料切成絲動輒便用上2小時。店內有一煲靈魂湯膽，會同時用來做碗仔翅、豬油渣麵湯底等，以大量燒豬骨及雞殼等熬製，會在每日使用後再投入配料繼續熬，隨時間變得更有風味。
David以這湯做基底，再分皆段加入冬菇絲、木耳絲、雞絲、燒豬骨肉絲、筍絲及粉絲等，David說他會用馬蹄粉代替生粉推芡，雖然成本貴一點，但口感會更滑身及更清香。碗仔翅啖啖都食到滿滿的配料，味道非常豐富，濃稠度亦剛好，每碗$26相當抵食，難怪試過日賣60碗。
懷舊油渣麵 自家炸豬油渣
油渣麵也是David的童年回憶，不過近年一來香港人越來越注重健康，二來炸豬油渣也確實麻煩，這美味也買少見少。David索性自己在店裡做，堅持自家炸豬油渣，相當有誠意。他還特別物色到一種粗身的上海麵，此麵口感彈牙有點像烏冬，即使浸在湯裡也不易變腍。油渣麵麵同樣用料十足，湯底味道鮮美，加上大量炸至粒粒金黃脆卜卜的豬油渣、燒豬骨的肉、冬菇粒等食得非常滿足。
靈魂滷水 必試滷豬頭肉/雞翼尖
小店也有不少滷水小食，靈魂滷水除了一般醬油及香料，還加入自家湯膽、金華火腿及瑤柱，有深度而不死鹹，有雞中翼、豬耳、墨魚等選擇，推介坊間少見的滷豬頭肉，膠質豐富，軟糯彈牙；滷水雞翼尖非常入味，送酒一流。
登登登凳
地址：天后電氣道83號地舖（地圖按此）
文、攝：Amy Luk
