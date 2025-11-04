天后美食2025〡天后美食推薦10間！港式居酒屋/蠔白湯拉麵/百年歷史糖水

天后美食有咩好推介？提起天后的關鍵字，除了想到經典金曲《下一站天后》，其實還有很多特色美食，值得發掘。雖然天后位處港島，但卻有旺中帶靜的優勢，集打卡Cafe、異國餐廳、精品中菜於一身，選擇甚多。Yahoo Food精選天后多間特色餐廳，今個周末一於去天后展開下一站天后美食之旅。

1.酒虎詩龍：超人氣港式居酒屋

平時的居酒屋都是以日式作主題，但是酒虎詩龍則是以粵菜作主題的港式居酒屋，店名原來出自清代詩人丘逢甲創作的詩。創辦人以最愛的港式燒烤作賣點，並以傳統中餐元素結合西餐烹煮技巧。特別推介麻辣西瓜、炭燒牛舌芯、焦糖牛油燒粟米及五香薰衣草乳鴿等。

酒虎詩龍

地址：天后清風街3號地舖（地圖按此）

電話：6587 5174

麻辣西瓜。（圖：openrice）

炭燒牛舌芯。（圖：openrice）

五香薰衣草乳鴿。（圖：openrice）

2.叁不館：懷舊主題港式火鍋

叁不館是叁嘗的副線港式火鍋店，賣點是以古式茶檔及香港電影作主題的特色裝潢，打卡一流，就連點菜的餐牌也別具心思，如報紙般設計，另外場內不停播放80至90年代的經典金曲，甚有氣氛。湯底選擇非常豐富，名字也充滿幽默感，如眾人皆醒醉雞湯、卜卜蜆豬骨煲及胡椒豬肚雞湯等，火鍋配料主打多款不同的牛肉部位及時令刺身。

叁不館

地址：天后電氣道68號樹林銀座7樓（地圖按此）

電話：9364 9678

營業時間：18:00-00:00

火鍋配料非常豐富。（圖：openrice）

吃火鍋必備牛肉。（圖：openrice）

裝潢充滿港式風味。（圖：openrice）

3.蠔灣：法國空運抵食生蠔

愛吃蠔的朋友要mark實去蠔灣！皆因生蠔的品種甚多，有平有貴，最平只需$36起，標榜全部均由法國空運直送，生蠔肉質飽滿且帶有淡淡海水味，另外亦有時令刺身供應如北海道赤貝及帶子，前者鮮甜濃郁且口感爽脆，後者鮮甜肉厚。

蠔灣

地址：天后水星街28號耀星華庭地下1號舖（地圖按此）

電話：2887 0428

營業時間：12:00-15:00、17:00-22:30

法國空運生蠔。（圖：openrice）

北海道赤貝。（圖：openrice）

4.青雪商店：話題蠔白湯/雞白湯拉麵！可免費加麵

青雪商店主打蠔白湯拉麵，雞白湯拉麵，吸引了大量拉麵控支持。前者以三款蠔打碎製成蓉，湯底口感香濃且不會過膩，麵條更是掛汁一流，配料則有北海道豚肩、華味鳥雞腿、博多地雞胸及溏心蛋，非常豐富。至於雞白湯拉麵則以3款雞及兩款豬骨及菜熬製足足10個小時，啖啖鮮甜，值得一試。最抵的是更可以免費加麵，最適合大胃口一族。

青雪商店

地址：天后電氣道39號凱旋大廈地下L號舖（地圖按此）

電話：5729 1538

營業時間：12:00-15:30、18:00-21:00（星期一休息）

蠔白湯拉麵。（圖：openrice）

湯底香甜濃郁。（圖：openrice）

5.源記甜品小食：過百年歷史糖水經典重現

原座落於西環的源記，早前於2023年宣布結業，令不少人大感可惜。幸好第四代傳人於天后再次重開，擁有169年歷史的源記甜品，主打中式糖水，其中最出名的就是桑寄生蓮子雙蛋茶、窩蛋杏仁露、香滑芝麻糊以及雞蛋糕。不少知名人士，例如：蔡瀾、前特首曾蔭權、美國前駐港澳總領事夏千福都曾經光顧，非常威水。

源記甜品小食

地址：天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖（地圖按此）

電話：2116 3477

營業時間：14:00-22:45（星期一休息）

桑寄生蓮子蛋茶。（圖：openrice）

新店加入不少港式小食。（圖：openrice）

6. Coast Coffee：純白小清新Café！唐詩詠都打過卡

以純白色裝潢及木色家具作主調的Coast Coffee，門口設有一張木椅，絕對是打卡的最佳位置，就連唐詩詠也曾在這位置打卡留念，可見人氣十足。主打各式各樣的輕食、甜品及創意料理，選擇豐富。

Coast Coffee

地址：天后天后廟道17號地舖(地圖按此)

電話：5645 5732

營業時間：07:20-20:00

唐詩詠坐在門口的人氣長椅打卡。(圖：natalietong Instagram)

鬆餅配自家製果醬，包括藍莓伯爵茶醬及草莓檸檬醬。(圖：coastcoffeehk Instagram)

Tom Yum Risotto + Tiger Prawn (圖：coastcoffeehk Instagram)

7.坐忘：日本人主理！人氣慢煮七小時豬軟骨咖喱飯

由日本人主理的日式小店，主打無添加、無味精、少油及多蔬菜的日式料理。當中最受歡迎的就是慢煮七小時豬軟骨咖喱飯，豬軟骨份量豐富且煮至軟腍，非常入味，米飯還會配以粟米同吃，另外還有多款蔬菜如西蘭花、翠玉瓜、椰菜花及薯仔等，絕對健康。香濃惹味的咖喱汁，除了可以配飯，另外還可加錢轉烏冬，同樣吸引。

坐忘

地址：天后英皇道39號地舖(地圖按此)

電話：2889 7377

營業時間：11:30-15:00、18:00-22:00

七小時慢煮豬軟骨咖哩飯 (圖：tummysready Instagram)

15種一日野菜咖哩烏冬 (圖：littlefoodiejojo Instagram)

8.甜姨姨私房甜品：港式甜品專門店！必食芒果大合奏

由陳豪開設的人氣港式甜品店，是天后美食的熱門選擇。除了是迷你木桶豆腐花的始祖外，更主打多款特色豆腐杯如芒果豆腐杯、杏仁豆腐杯及綠茶豆腐杯等，當中芒果大合奏則是長居人氣第一位，皆因配以芒果乾、鮮芒果塊、芒果蓉、芒果布丁及芒果雪糕，芒果控必到！

甜姨姨私房甜品

地址：天后清風街13號地舖(地圖按此)

電話：2508 6962

營業時間：15:30-00:15、（公眾假期）15:00-02:00

芒果大合奏 (圖：hk.to.food. Instagram)

即撞木桶豆腐花 (圖：foodie.buddy.diary Instagram)

9.ROJO：異國風情西班牙美饌！親民價Tapas

以為天后只得親民小食店？其實也有不少富異國風情的餐廳，ROJO就是其中之一。主打西班牙菜的Rojo，當然少不了品嚐各款Tapas，如橄欖甜橙雪莉醋、鮮番茄包、八爪魚薄片配酸青瓜、飛魚籽及柚子汁、風乾火腿多士，選擇豐富。當然少不了西班牙海鮮飯，富有多款新鮮海鮮，略帶鹹味的飯粒配以海鮮同吃，恰到好處。

ROJO

地址：天后炮台山木星街3號地下B舖(地圖按此)

電話：2715 7777

營業時間：12:00-15:00、1700-22:00

西班牙海鮮飯 (圖：Rojo Instagram)

多款Taps，選擇豐富。(圖：Rojo Instagram)

多款Taps，選擇豐富。(圖：Rojo Instagram)

10. 華姐清湯腩：米芝蓮推介！人氣清湯牛腩粉

香港人向來對清湯腩情有獨鍾，華姐清湯腩絕對是不可錯過的天后美食！多年來除得到米芝蓮推介外，永遠都有人龍排隊，可見極受歡迎。標榜只用新鮮牛腩烹製牛腩，吸滿湯汁的牛肚嫩滑彈牙，喜歡油脂香愛吃肥一點的話，可要求肥腩。至於湯底香甜清爽，帶有牛骨的鮮甜味，即使多喝也不會膩，難怪多年來人氣依然。

華姐清湯腩

地址：天后電氣道13A號地舖(地圖按此)

電話：2807 0181

營業時間：11:00-23:00

清湯牛腩粉(圖：feed.me.full Instagram)

清湯牛三寶粉，包括牛腩、牛筋、牛肚 (圖：lingjielu Instagram)

