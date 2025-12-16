精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
天峰軒星際隆重開幕 為澳門半島核心地帶 增添五星級國際餐飲全日體驗
位處澳門市中心的天峰軒星際以各種頂級食材精心烹飪調製成豐盛菜餚， 歡迎對多元美食有獨到見解的鑑賞家光臨
澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年12月16日 - 星際酒店為來自各地的美食家們呈現以全天候國際美食概念為主軸的餐飲樓層 - 天峰軒星際，為這座市中心的綜合型酒店注入嶄新元素，讓饕客無需繁瑣選擇，即可盡享多元化服務式美食體驗。位處星際酒店六樓的天峰軒星際全天候24小時營業，七天無休，為澳門心臟地帶帶來煥然一新的餐飲享受。
嶄新的美食殿堂天峰軒星際以亮白大理石為主要裝飾，營造明亮觀感，優雅無瑕。綴以深色大理石作襯托，劃出主要入座空間。天花以燈光透射出花草圖案，映照著座位區正中央隨季節轉換色彩的室內盆景，帶上一抹大自然的氣息。
踏入餐廳，賓客將感受到溫度和香氣的鮮明對比：一邊是火熱的鐵板燒和即席烹調鮮嫩肉類與海鮮，另一邊是即開空運生蠔的生蠔吧，呈現精彩絕倫的料理表演。賓客可自由選擇享用來自荷蘭、法國及愛爾蘭等地的即開鮮美生蠔，或以青辣椒醬或蒜蓉醬精心烹調的熟食版本。此外，日式壽司及刺身美饌，當中包括油甘魚、帶子及八爪魚等，亦為味蕾帶來更精彩、更豐富的選擇。
天峰軒星際的選擇極其多元、絕不設限，所有入座賓客皆可從琳瑯滿目的菜單上，點選喜愛的美食。鐵板燒吧台為賓客提供高級美食，當中新鮮海產包括波士頓龍蝦、澳洲鮑魚、加拿大鱈魚及北海道帆立貝等。而喜愛陸地食材的賓客則可品嚐鹿兒島A5和牛、頂級肉眼及牛柳、新西蘭羊架及美國豬肩肉，烹調得恰到好處，外脆內嫩，鎖住肉汁精華。
本地馳名的粵式小炒及點心亦在菜單中舉足輕重：賓客可品嚐人氣菜式包括「如意翠玉炒帶子」、「彩椒XO醬炒蝦仁」，以及手工點心如「富貴蝦餃」、「蟹子蒸燒賣」等粵菜經典，天峰軒星際藉此展現最地道的廣東飲食傳承。
欣賞中菜多元特點的賓客更可探索天峰軒星際精心製作的北方菜式：通過精準運用香料與調味，天峰軒星際調配出和諧風味。菜式如京蔥爆炒牛肉及鹿港胡椒大蝦煲等，定能俘虜每一位食客的味蕾。匯聚東南亞及世界各地美食，天峰軒星際更將賓客帶上通往大中華以外的美食旅程。來自東南亞的代表，包括新加坡叻沙麵、越南牛肉河粉，以及國際級輕食如漢堡與三文治，皆可滿足不同口味需求。
天峰軒星際預備的驚喜不止於此：季節限定菜單以當季最新鮮食材入饌，打造完美搭配氣候時節風味的料理。
作為一間享譽盛名的國際五星級尊尚豪華酒店，星際酒店地理位置優越，座落於澳門半島的核心地段內，是新口岸區繁華勝景中的特色地標。賓客可乘坐由酒店提供的免費穿梭巴士便利往返於港澳碼頭、關閘（拱北口岸）、「澳門銀河」及「澳門百老匯™」等交通樞紐及城中熱門目的地。
Hashtag: #星際酒店
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
有關星際酒店
星際酒店是銀河娛樂集團（銀娛）旗下首個五星級綜合酒店項目，座落於澳門核心商業及文娛區域。這座39層高的酒店是以銀娛獨有之亞洲智慧和經驗，以及「星級」的酒店服務、娛樂設施、酒店客房和食府聞名。
自2006年啓幕以來，星際酒店一直深受世界各地的客人所歡迎，更是觀賞城中及國際盛事的絕佳地理位置。憑著為客人提供最專業細心的服務，星際酒店精心打造優質享受，贏得不少著名獎項，包括美國優質服務協會頒發的「五星鑽石獎」、被中國飯店業領袖峰會評為「一百佳中國酒店」、中國酒店星光獎 — 中國十大最具魅力酒店、中國飯店金馬獎 — 亞洲最具魅力酒店至尊大獎，以及在2014年至2020年連續獲《香港及澳門米芝蓮指南》譽為「高級舒適」酒店。
如欲查閱更多相關資訊，請造訪
。
新聞稿由客戶提供
