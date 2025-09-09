鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
天恩邨單位遭房署收回 精神病患母子墮樓亡 何永賢：社會支持打擊濫用公屋 已「人性化處理」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《明報》一連兩日頭版報道，天水圍天恩邨一對精神病患母子，被指申請公屋時無如實申報資產須遷出，二人其後墮樓身亡的事件。報道提及，母子得悉須交回公屋後感焦慮，而青山醫院曾發出證明書，建議房委會容許二人續居上址，惟上訴委員會維持決定，女兒鄧小姐批評房署態度強硬。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台回應，稱政府同事在處理過程中「顧及人性化處理」，有聯絡社工跟進，她受訪時強調住戶瞞騙資產，又稱社會支持打擊濫用公屋。
據《明報》報道， 案中鄧先生曾在 2012 年 6 月 以 50 萬元購買元朗近山邊村兩幅地，2024 年 3 月以 40 萬元賣出，買家英文名與兩幅地的原地主相同。鄧小姐稱，母親與弟對擁地不知情，父母離異前後一家無居住上址。房屋署去年 11 月發出「遷出通知書」，兩母子上訴，提交的青山醫院發證明書建議容許二人續居，惟今年 2 月上訴失敗，房署其後在 3、4 月兩度發信要求遷出單位。二人情緒受打擊，產生自殺傾向，母子分別於 4 月及 7 月墮樓亡。
何稱對事件感難過 重申住戶瞞騙
何永賢今早在港台《千禧年代》表示，對事件感到非常難過，但重申住戶的資產超出限額，「他們瞞騙，沒有申報資產超出限額，須要遷出」。何又指兩母子 2012 年申請公屋，期間有多次機會都沒有提及擁有土地，稱兩片土地估價 70 多萬元，如加入資產總值超出了限額。她說，經獨立運作的上訴委員會檢視後，維持須遷出的決定，而醫生信亦有提交給委員會考慮，「過程中有考慮整體原因，事實上有瞞騙情況，如果加到資產，當年都不符合申請公屋資格」。
形容處理手法「情理兼備」 同事溝通時或須更細心
何永賢指，上訴委員會發出遷出通知書後，有轉介社署及聯絡社工照顧兩母子，給予時間搬遷，並在他們同意下協助申請中轉屋。她認為在處理事件上，「做嘅過程同事都係顧及人性化處理，即時搵社工跟進個案」，形容為「情理兼備下，同事盡量平衡」。她說，今次事件反映，可能要加強同事對特殊需要住戶的認知，「同佢哋溝通要再細心一啲，敏感度，可能佢哋情緒比較容易敏感啲，點樣處理呢，呢啲可以給予同事更多訓練，提醒執行細節。」
有關上訴委員會的組成，何永賢指目前 130 人，超過一半為律師，其餘是教育界、社工及其他專業人士。她認為可考慮加入醫生背景的人士加入，提供醫學角度意見，可以物色這些有心人。
其他人也在看
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
香港政府力推「夜繽紛」成效成疑，網站更突現「404」，相反，賽馬持續為庫房帶來穩定稅收與慈善回饋，「賽馬經濟」或成財赤時代下香港最可靠的提款機與旅遊亮點。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 20 小時前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 20 小時前
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞
【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾
近日有網民在社交平台Threads發帖，直擊一對父女於颱風逼近前「掃貨大軍」上身，將一間超市整個貨架的辛辣麵杯麵橫掃一空，更一人推一車，猶如置身「戰場」，立即引起網民熱議港人「打風搶糧」的習慣。Yahoo Food ・ 4 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前