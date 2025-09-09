天恩邨單位遭房署收回 精神病患母子墮樓亡 何永賢：社會支持打擊濫用公屋 已「人性化處理」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《明報》一連兩日頭版報道，天水圍天恩邨一對精神病患母子，被指申請公屋時無如實申報資產須遷出，二人其後墮樓身亡的事件。報道提及，母子得悉須交回公屋後感焦慮，而青山醫院曾發出證明書，建議房委會容許二人續居上址，惟上訴委員會維持決定，女兒鄧小姐批評房署態度強硬。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台回應，稱政府同事在處理過程中「顧及人性化處理」，有聯絡社工跟進，她受訪時強調住戶瞞騙資產，又稱社會支持打擊濫用公屋。

據《明報》報道， 案中鄧先生曾在 2012 年 6 月 以 50 萬元購買元朗近山邊村兩幅地，2024 年 3 月以 40 萬元賣出，買家英文名與兩幅地的原地主相同。鄧小姐稱，母親與弟對擁地不知情，父母離異前後一家無居住上址。房屋署去年 11 月發出「遷出通知書」，兩母子上訴，提交的青山醫院發證明書建議容許二人續居，惟今年 2 月上訴失敗，房署其後在 3、4 月兩度發信要求遷出單位。二人情緒受打擊，產生自殺傾向，母子分別於 4 月及 7 月墮樓亡。

天恩邨精神病患母子被要求遷出公屋單位，二人其後墮樓身亡。房屋局局長何永賢今早在港台《千禧年代》就事件解釋。

何稱對事件感難過 重申住戶瞞騙

何永賢今早在港台《千禧年代》表示，對事件感到非常難過，但重申住戶的資產超出限額，「他們瞞騙，沒有申報資產超出限額，須要遷出」。何又指兩母子 2012 年申請公屋，期間有多次機會都沒有提及擁有土地，稱兩片土地估價 70 多萬元，如加入資產總值超出了限額。她說，經獨立運作的上訴委員會檢視後，維持須遷出的決定，而醫生信亦有提交給委員會考慮，「過程中有考慮整體原因，事實上有瞞騙情況，如果加到資產，當年都不符合申請公屋資格」。

形容處理手法「情理兼備」 同事溝通時或須更細心

何永賢指，上訴委員會發出遷出通知書後，有轉介社署及聯絡社工照顧兩母子，給予時間搬遷，並在他們同意下協助申請中轉屋。她認為在處理事件上，「做嘅過程同事都係顧及人性化處理，即時搵社工跟進個案」，形容為「情理兼備下，同事盡量平衡」。她說，今次事件反映，可能要加強同事對特殊需要住戶的認知，「同佢哋溝通要再細心一啲，敏感度，可能佢哋情緒比較容易敏感啲，點樣處理呢，呢啲可以給予同事更多訓練，提醒執行細節。」

有關上訴委員會的組成，何永賢指目前 130 人，超過一半為律師，其餘是教育界、社工及其他專業人士。她認為可考慮加入醫生背景的人士加入，提供醫學角度意見，可以物色這些有心人。